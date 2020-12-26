ÖZET | Arsenal - Chelsea maç sonucu: 3 - 1

Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal evinde Chelsea'yi 3-1 yendi. Bu haftaya kadar son 7 maçtan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik çıkaran ve galibiyete hasret kalan Arsenal, böylece serisini sonlandırdı.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Alexandre Lacazette’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Hücum oyununu sürdüren Arsenal, 44. dakikada Granit Xhaka’nın frikikten attığı golle farkı 2’ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan, ikinci yarıya da etkili başlayan "Topçular", 56. dakikada Bukayo Saka ile skoru 3-0’a taşıdı. Chelsea’nin 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gol, mavi-beyazlı ekibi mağlubiyetten kurtaramadı.

1 Kasım’da Manchester United’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından oynadığı 8’inci lig maçında galip gelen Arsenal, puanını 17’ye yükseltti. Zirve mücadelesi veren Chelsea ise 25 puanda kaldı



