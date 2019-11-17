(ÖZET) Arnavutluk - Fransa maç sonucu: 0-2

EURO Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Arnavutluk deplasmanında hata yapmadı. Milli Takımımızın Andorra'yı 2-0'la geçtiği ve gözünü çevirdiği maçta Fransa, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Horozlara galibiyeti getiren goller 8'de Tolisso ve 31'de Griezmann'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 25'e yükselten Didier Deschamps'ın öğrencileri H Grubu'nda liderlik koltuğunda yer aldı. Andorra'yı deplasmanda 2-0'la geçen Milli Takımımız ise 23 puanla ikinci sırada yer aldı.

Horozlar, Arnavutluk deplasmanında puan kaybetseydi, Andorra’yı yendiğimiz için lider olacaktık. Grubun diğer maçında ise İzlanda, Moldova’yı 2-1’le geçti.