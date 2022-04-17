(ÖZET) Arminia Bielefeld - Bayern Münih maç sonucu: 0-3

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta mücadelesinde Arminia Bielefeld sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Bayern Münih sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maçın 10. dakikasında Bayern Münih, Laursen'in kendi ağlarına gönderdiği gol ile 1-0 öne geçti. 45+7. dakikada Serge Gnabry farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı 2-0'lık skorla geçilirken, 85. dakikada Musiala maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde galibiyet serisini 4 maça çıkaran Bayern Münih puanını 72'ye yükseltti. Küme düşme potasında yer alan Bielefeld ise 26 puanda kaldı.

Dortmund ile şampiyonluk maçı

Bundesliga'nın 31. hafta maçında 23 Nisan tarihinde Borussia Dortmund'u konuk edecek olan Bayern Münih, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.



