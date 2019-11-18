(ÖZET) Arjantin - Uruguay maç sonucu: 2-2

Arjantin ile Uruguay milli maç arasında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 34'de Edinson Cavani açtı. İlk yarı Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Arjantin 63'de eşitliği yakaladı. Beraberliği getiren gol Lionel Messi'nin asistinde topu ağlarla buluşturan Sergio Agüero'dan geldi.

Golün ardından Arjantin kalesine yüklenen Uruguay, 5 dakika Luis Suarez'le yeniden öne geçti. Skoru belirleyen gol ise Lionel Messi'den geldi. 90. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan Arjantinli süperstar son sözü söyledi. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki 70. golünü Uruguay filelerine bıraktı.

Uruguay Milli Takımı'nda görev alan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Arjantin - Uruguay maçı neden İsrail'de oynandı?

İsrail ile Filistin arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu Tel Aviv'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu. Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilirken yıldız futbolcu bu sefer ikna oldu.



