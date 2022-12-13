2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. Arjantin'in finaldeki rakibi Fransa - Fas mücadelesinin galibi olacak.

Arjantin'de Lionel Messi; 1 gol, 1 asist ile yıldızlaşırken Julian Alvarez de 2 gol ve Messi'nin ilk golündeki penaltıyı alarak öne çıktı. Arjantin'i galibiyete taşıyan golleri; 34. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 39 ile 69. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti.

Maçtan dakikalar

Lionel Messi, Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan (25) oyuncu rekorunda Lothar Matthaus'a ortak oldu.

2. dakikada Rodrigo De Paul'un pasında savunma arkasına hareketlenen Nahuel Molina'nın sağ kanattan yaptığı orta isabetsiz oldu.

16. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Luka Modric'in bıraktığı topta Josip Juranovic'in arka direğe ortasına Dejan Lovren'in yaptığı kava vuruşu etkisiz oldu ve auta gitti.

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası önündeki duvar pası sonrası Lionel Messi'nin savunma arkasına yolladığı topu Mario Pasalic, kritik bir müdahale ile kesmeyi başardı.

25. dakikada Enzo Fernandez'in savunma arkasına pasına hareketlenen Nicolas Tagliafico'nun ortası, ceza sahası içinde kimse ile buluşmadı.

25. dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez'in uzak mesafeden şutunu Dominik Livakovic çıkardı.

31. dakikada Arjantin ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ivan Perisic'in sağ ayakla yaptığı aşırtma vuruş, auta gitti.

PENALTI | 32. dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez'in savunma arkasına topunda kaleciyle karşı karşıya kalan Julian Alvarez, topu kaleye doğru yollarken Dominik Livakovic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Daniele Orsato penaltı noktasını işaret ederken Livakovic de sarı kart gördü.

Messi'den hata yok!

GOL | 34. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dominik Livakovic'i mağlup ederek takımını öne geçirdi: 1-0.

Julian Alvarez'i durduramadılar!

GOL | 39. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Marcelo Brozovic'in ortası, savunmasına yardım eden Julian Alvarez'e çarptı ve ceza alanı dışına düşen top, bir Arjantin kontratağına imkan verdi. Orta sahada topu tekrar alan Julian Alvarez, rakip ceza sahası altı pas üzerine kadar Hırvatistan savunmasının da yetersiz müdahaleleri sonucunda taşımayı başardığı topu ağlara gönderdi: 2-0.

43. dakikada korneri direkt olarak kaleye doğru gönderen Lionel Messi'nin vuruşunu kaleci Dominik Livakovic uzaklaştırdı.

45. dakikada Hırvatistan'da Luka Modric'in şutu, Nicolas Otamendi'den döndü. Sonrasında Modric, topu sağ kanada yollarken Josip Juranovic'in ortası savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve Emiliano Martinez, ön direkte bu topu çıkarırken daha sonra Mario Pasalic'in yaptığı vuruş da auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hırvatistan'da ikinci yarı öncesi Borna Sosa ve Mario Pasalic'in yerine Mislav Orsic ve Nikola Vlasic oyuna dahil oldular.

48. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan Luka Modric ile kullandığı serbest vuruşta top Emiliano Martinez'de kaldı.

49. dakikada Rodrigo De Paul'un pasında topla buluşan Leandro Paredes'in uzak mesafeden şutu Dominik Livakovic'te kaldı.

Dalic'ten bir değişiklik daha

50. dakikada Hırvatistan'da Marcelo Brozovic'in yerine Bruno Petkovic, oyuna dahil oldu.

56. dakikada hızlı gelişen Arjantin atağında uzun top sonucunda yine Julian Alvarez, topla buluştu. Sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Alvarez, uygun pozisyondaki Enzo Fernandez'e çıkardı fakat Fernandez, ceza sahası içinde topu kontol etmek isteyince vuruşunu yapamadan Hırvatistan savunması araya girdi.

Livakovic, üçüncü gole izin vermedi!

58. dakikada Hırvatistan ceza sahası içinde Enzo Fernandez ile paslaşan Lionel Messi, kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat altı pasın sol çaprazından yaptığı vuruşta Dominik Livakovic başarılı oldu.

62. dakikada Hırvatistan'ın Luka Modric ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dejan Lovren, uygun pozisyonda istediği kafa vuruşunu yapamadı. Lovren'in ikinci vuruş için çabasına da Emiliano Martinez izin vermezken dönen topta Nikola Vlasic'in dokunuşunu Arjantin savunması uzaklaştırdı.

Ortaklık sürüyor!

GOL | 69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, orta sahaya yakın noktada sıyrıldığı Josko Gvardiol'u ceza sahasına yaklaştıktan sonra durarak bir kez daha geçti ve çizgiden içeri kat ederek topu Julian Alvarez'e çıkardı ve Alvarez, uygun pozisyondaki vuruşuyla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

73. dakikada Hırvatistan'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta Ivan Perisic'in vuruşu kaleci Emiliano Martinez'de kaldı.

75. dakikada Ivan Perisic'in çok uzak mesafeden sol çaprazdan yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mislav Orsic'in sağ ayakla yaptığı vuruş, auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

İki takımın maça başladıkları 11'ler:

Arjantin: Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Julian Alvarez

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric

Yedekler: Ivo Grbic, Ivica Stanisic, Borna Barisic, Martin Erlic, Lovro Majer, Nikola Vlasic, Marko Livaja, Bruno Petkovic, Ante Budimir, Mislav Orsic, Domagoj Vida, Josip Sutalo, Luka Sucic, Kristijan Jakic