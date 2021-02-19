ÖZET | Antwerp - Rangers maç sonucu: 3-4

G. Rangers, bu sezon İskoçya Premier Ligi'nde yakaladığı başarıyı UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürdü. Play-off turu aşamasında Galatasaray 'ı da eleyen Steven Gerrard yönetiminde G. Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Royal Antwerp'i deplasmanda 4-3 yenmeyi başardı.

Tur için avantajı eline geçiren Rangers böylece bu sezon İskoçya Premier Ligi ve Avrupa'da 39 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçta üç kez geriye düşen G. Rangers Barisic'in iki penaltı golü ile birlikte Aribo ve Ryan Kent'in golleri sonucu sahadan galip ayrıldı