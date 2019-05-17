(ÖZET) Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaştı. Karşılaşmayı, kırmızı beyazlı ekip 3-0 galip tamamladı. Antalyaspor bu skorla puanını 45'e çıkarırken, Malatyaspor 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Her iki takım oyuncuları seremoniye taşıdıkları '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız Kutlu Olsun' pankartıyla çıktı. 33 bin kişilik Antalyaspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 7 bin kişi izledi.

10'uncu dakikada sol kanattan topla hızlı çıkış yapan Doğukan Sinik, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Sağ ağıyla kaleye plase vuruş yapmak isteyen bu oyuncu, kötü vurdu ve meşin yuvarlak taca çıktı.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Buğra Çağıran ceza sahasına yerden topu sert ortaladı. Altıpas içinde Aboubakar Kamar'dan önce Diego topa müdahale ederek gole izin vermedi.

21'inci dakikada ceza sahası yayından topla buluşan kırmızı beyazlı ekipten Amilton, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada Murat Yıldırım'ın ara pasında topla buluşan Danijel Aleksic ceza alanında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağa uzanarak kornere çıkardı.

30'uncu dakikada Thievy Bifouma, Celustka ile girdiği ikili mücadelede hakem Arda Kardeşler'in Antalyaspor lehine verdiği faul kararına itiraz edince sarı kart gördü. Hakem Arda Kardeşler, itirazlarına devam eden bu oyuncuyu, ikinci sarı kartı kullanarak kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

38'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında altıpas çizgisinde yükselen Chico'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45'inci dakika Chico'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un sert şutu uzak köşeden filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğünle sona erdi.

48'inci dakikada sol kanattan Aboubakar Kamara topla beraber ilerleyip topu Murat Yıldırım'a pasladı. Murat Yıldırım'ın sol çaprazdan gelişine şutunda kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55'inci dakikada orta sahada Malatyaspor'un top kaybında meşin yuvarlağı alan Harun Alpsoy, ceza sahasının hemen dışında sol çaprazdaki Mevlüt Erdinç'e pasını verdi. Mevlüt Erdinç, ceza sahası içinde vurduğu topu, karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

65'inci dakikada sol kanattan Amilton'un yerden ortasında cezasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Hakan Yemişken (xx), Kemal Elmas(xx)

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan(xxx)- Celustka(xx) (Dk. 72 Tarık Çamdal (x), Chico(xxx), Diego(xx), Nazim Sangare(xx), Bahadır Öztürk(xx), Charles(xx), Doğukan Sinik(xx)(Dk:84. Erman Vardar), Harun Alpsoy(xxx), Amilton(xxx), Mevlüt Erdinç(xxx)(Dk.90 Sergen Yatağan

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir(xx)- Buğra Çağıran(xx), Mustafa Akbaş(xx), Arturo Mina(xx), Bülent Cevahir(xx), Murat Yıldırım(xx), Guilherme Marques(xx)(Dk.81. Robin Yalçın), Danijel Aleksic(xx)(Dk. 60 Ömer Şişmanoğlu(x), Thievy Bifouma(x), Adem Büyük (x)(Dk. 60. Eren Tozlu(x), Aboubakar Kamara(xx)

GOLLER: Dk. 45 Harun Alpsoy, Dk.55 - Dk. 65 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Chico, Diego (Antalyaspor) - Murat Yıldırım, Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)