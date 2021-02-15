(ÖZET) Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 25. haftanın perdesi Antalya'da kapandı, Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta puanlar paylaşıldı. Antalyaspor'un golcü futbolcusu Dever Orgill, 6'da takımını öne geçirdi, 12'de kendi ağlarını sarstı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Yenilmezlik serisi 9 maça çıkan ve üst üste 3 beraberliğini alan Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, 32 puanla 9. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu'nun Yeni Malatyaspor'u ise 30 puanla 10. basamakta kendisine yer buldu.

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Umut Bulut, Oğuz Çetin’in rekorunu egale etti

Süper Lig’de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor’un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıktı. Antalya deplasmanında takımının ilk 11’inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su Oğuz Çetin’in bu unvanını paylaştı.

Ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut Bulut, "100’ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray , Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor’a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig’de 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol kaydetti.

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Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takım oyuncuları ile hakemler seremoniye, üzerinde "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

5. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

GOL | 6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin’in pas verdiği Orgill’in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu’nun sağından filelerle buluştu: 1-0.

GOL | 12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor’un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

51. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Adem Büyük’ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Nuri Şahin’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi.

90+3. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert topu ceza sahası içine gönderdi, yükselen Veysel Sarı’nın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

Mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 82 Veysel Sarı), Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 65 Sidney Sam), Fredy, Amilton (Dk. 75 Serdar Gürler), Orgill (Dk. 65 Podolski)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 65 Karim Hafes), Ahmed Ildız (Dk. 46 Fofana), Acquah, Zeki Yavru (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk. 46 Benjamin Tetteh)

GOLLER: Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.12 (KK) Orgill (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Umut Bulut, Acquah, Fofana (Yeni Malatyaspor)