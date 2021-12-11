(ÖZET) Antalyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-1

Abdullah Avcı yönetiminde fırtınalar estiren Trabzonspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. 24'te Cornelius ile öne geçen Karadeniz ekibi, üstünlüğünü koruyamadı. 34'te Fredy'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Antalyaspor, 73'te Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı, 21 puanla 10. sıraya yerleşti. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan ve 27 maçlık yenilmezlik serisi sona eren lider Trabzonspor ise 39 puanda kaldı.

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Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 17. haftasında 2. sırada yer alan Konyaspor 'a konuk olacak. Namağlup unvanı sona eren Bordo Mavililer ise 17. haftada sezonun flaş takımlarından Hatayspor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Ghacha’nın çektiği şut defansın müdahalesine takıldı.

2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, sağ çaprazdan sert vurdu. Araya giren savunma tehlikeyi geçiştirdi.

6. dakikada Fredy’nin ceza sahası dışından, kaleyi cepheden gören noktadan sert şutu defanstan geri döndü.

17. dakikada Dorukhan’ın pasında topla buluşan Marek Hamsik’in ceza yayı gerisinden çektiği şutunu kaleci Boffin soldan kornere çeldi.

GOL | 24. dakikada Trabzonspor Hamsik ile sol köşeden korner kullandı. Ceza alanında topa iyi yükselen Hugo'nun kafa şutu kaleci Boffin'in sağ bacağına çarpıp geri döndü. Dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL | 33. dakikada altı pas üzerinde Doğukan Sinik’in şutunu Edgar eliyle kesince hakem Zorbay Küçük tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada Fredy’nin kullandığı penaltı atışı kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Doğukan Sinik ceza alanı içi sol çaprazından kaleye vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60. dakikada Antalyaspor Doğukan Sinik ile sağ köşeden korner kullandı. Kale önünde topa iyi yükselen Mukairu'nun kafa şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

GOL | 73. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda Dorukhan ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

Zorbay Küçük son düdüğü çaldı ve 90 dakika Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Poli, Naldo, Mukaıru (Dk. 90+3 Wright), Fredy (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Ghacha (Dk. 89 Floranus)

TRABZONSPOR: Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Bruno Peres, Vitor Hugo, Berat Özdemir (Dk. 79 Bengali Koita), Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme (Dk. 28 Yusuf Sarı), Djaniny Tavares, Anastasios Bakasetas, Andreas Cornelius (Dk. 69 Manolis Siopis)

GOLLER: Dk. 34 (P) Fredy, Dk. 73 Dorukhan (KK) (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk. 24 Andreas Cornelius (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Fredy (Fraport TAV Antalyaspor) - Edgar, Bruno Peres, Fode Koita, Djaniny Tavares (Trabzonspor)