(ÖZET) Antalyaspor-Trabzonspor maç sonucu: 1 - 3

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alanve topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'un konuğu oldu. Son olarak sahasında Galatasaray karşısında son dakika yediği golle moral bozukluğu yaşayan Bordo-Mavili ekip Antalya'dan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Trabzonspor mücadelenin ilk yarısında bulduğu 3 golle günü moralli kapatan takımlardan oldu.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti ve takibini sürdürdü. Antalyaspor'da ise kötü gidişat devam etti ve üstü üste mağlubiyetlerle Akdeniz ekibi 12 puanla düşme hattında kaldı.

Maçtan dakikalar

Sörloth golle başladı

Mücadelenin 3. dakikasında Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golü ile maçta öne geçti. Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atakta orta sahada topla buluşan Daniel Sturridge'in defansın arkasına gönderdiği derin pasa hareketlenen Alexander Sörloth, ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşturdu.

Antalya eşitliği sağladı

Maçın 17. dakikasında Antalyaspor, Ondrej Celustka'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan korneri Hakan Özmert paslaşarak kullandı. Ardından Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında John Obi Mikel'den seken topa hareketlenen Ondrej Celustka, arka direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor tekrar öne geçti

Karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Daniel Sturridge'den seken topa hareketlenen Anthony Nwakaeme arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Yusuf Sarı bu kez sahnede

Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Anthony Nwakaeme'nin ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi bekletmeden yerde topu ceza alanına gönderdi. Arka direkte topla buluşan Yusuf Sarı, düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ferhat Kaplan'ın solundan köşede ağlarla buluşturdu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego Angelo'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

Maçın 77. dakikasında Alexander Sörloth'un pasıyla topla buluşan Anthony Nwakaeme'nin ceza sahasının hemen içinden gelişine yaptığı vuruşta Ferhat Kaplan topa hakim olmayı başarıyor.

Mücadelenin son düdüğü çaldı ve Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Eren Albayrak (xx), Diego Angelo (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk. 75 Amilton x), Nazım Sangare (xx), Celustka (xxx), Fredy (xx) (Dk. 46 Serdar Özkan xx), Hakan Özmert (xx), Ufuk Akyol (xx), Gustavo Blanco (xx), Mukaıru (xx) (Dk. 46 Chahechouhe xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Serkan Asan (xx), Hüseyin (xx), Campi (xx), Kamil (xx) (Dk. 53 Abdurrahim xx), Abdülkadir Parmak (xx), Obi Mikel (xx), Nwakaeme (xxx), Yusuf (xxx) (Dk. 80 Hosseini), Sturridge (xx) (Dk. 60 Ekuban x), Sörloth (xxx)

GOLLER: Dk. 17 Celustka (Trabzonspor) - Dk. 4 Sörloth, Dk. 25 Nwakaeme, Dk. 45 Yusuf (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Serdar Özkan (Antalyaspor) - Sturridge, Serkan (Trabzonspor)

Maçın 11'leri

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan.

Yedekler: Boffin, Salih, Gelson, Tarık, Yekta, Chico, Serdar, Harun, Amilton, Aatif.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

Yedekler; Erce, Ivanildo, Abdurrahim, Hosseini, Onazi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Trabzonspor’da kadro tercihleri dikkati çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray maçının ilk 11’inde ikisi zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili teknik adamın geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında ilk 11’de yer verdiği ve gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa’nın yerine Abdulkadir Parmak şans buldu.

Karaman, sakatlığı bulunan Joao Pereira’yı kadroya alınmazken, Majid Hosseini ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Serkan Asan ile Daniel Sturridge ilk 11’de sahaya çıktı.

Antalyaspor’da 3 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11’inde yer alan Aatif Chahechouhe, Charles ve Tarık Çamdal’ın yerine Leschuk, Fredy ve Eren Albayrak’a şans tanıdı.

Öte yandan, Trabzonsporlu oyuncuların seremoni sırasında okunan İstiklal Marşı sırasında yüzlerini statta asılı bulunan Türk bayrağına doğru döndükleri görüldü.

Maçtan önce, yaşamını yitiren Trabzonspor’un eski oyuncusu Tuncay Mesci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



