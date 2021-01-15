(ÖZET) Antalyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 19. haftada Antalşyaspor ile Trabzonspor'1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde gol 25. dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte çok güzel bir kafa vuruşu yapan Amilton'dan geldi. 33'te Ersan Gülüm kırmızı kart görürken Ersun Yanal'ın takımı maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.

Trabzonspor'da 12. dakikada Ekuban penaltı vuruşundan yararlanamadı. Tecrübeli kaleci Boffin penaltıyı kurtardı. Bordo Mavililer'de Abdullah Avcı son 15 dakikada tüm hücum kozlarını sahada kullandı. Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban, Afobe, Djaniny, Nwakaeme'den oluşan hücum hattı baskı kursa da pozisyon yaratmakta çok zorlandı. 90+6'da ise Afobe'nin kafa golü Trabzon'a hayat verdi.

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Maçtan dakikalar...

9' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında Djaniniy kafayı vuramadı.

11' Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı

PENALTI KAÇTI!

12' Trabzonspor adına penaltıyı Ekuban kullandı, vuruşunu kaleci Boffin çıkardı

GOL GELDİ!

25' Sağ kanattan Fredy'nin ortasında arka direkte Amilton kafayı vurdu ev Antalyaspor 1-0 öne geçti. Uğurcan kapadığı köşeden golü yedi. Genç kaleciden büyük hata...

ANTALYA 10 KİŞİ!

34' Antalyaspor'da Ersan Gülüm 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Ersan, ilk sarı kartını da penaltı yaptırdığı pozisyonda görmüştü.

56' Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Naldo topu uzaklaştırıyor.

60' Djaniny yerde kaldı. Trabzonspor maçta 2. kez penaltı bekliyor. Ali Palabıyık "devam" dedi.

69' Trabzonspor'da Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak oyundan çıkarken, Afobe ve Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

Antalyaspor'da ise maçtaki tek golün sahibi Amilton oyundan çıktı, Doğukan oyuna girdi.

90+6' Trabzonspor Benik Afobe'nin attığı golle Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1-1 lik eşitliği sağlıyor. Sol kanattan Anthony Nwakaeme'nin ceza sahasına gönderdiği ortasında Benik Afobe penaltı noktasında topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu ile beraberlik golünü atıyor.





İki takımın ilk 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Nuri, Hakan, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Orgill

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny















