ÖZET | Antalyaspor - Sivasspor maç sonucu: 2-4

Süper Lig ’in 33. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor ’u konuk etti.

1. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'un attığı golle 1-0 öne geçti.

6. dakikada Eren Albayrak’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik’in Camara’nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor, Fredy'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

36. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'la bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

İlk yarı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

67. dakikada Antayaspor, Fredy'nin golüyle skoru 3-2 yaptı.

90+3. dakikada Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un attığı golle skoru 4-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU