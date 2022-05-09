(ÖZET) Antalyaspor - Konyaspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'de 36. haftanın perdesi Antalya'da kapandı. Nuri Şahin yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalayan Antalyaspor, İlhan Palut'lu Konyaspor 'u ağırladı. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği 90 dakika gol düellosuna sahne oldu.

Sahadan 3-2 galip ayrılarak 55 puana yükselen ve 8. sıraya yerleşen Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı, 55 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig maçlarında en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

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Nuri Şahin yönetiminde 14 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Antalyaspor'a 3 puanı getiren goller; 9'da Luiz Adriano, 16'da Alassane Ndao ve 66'da Haji Wright'tan (Penaltı) geldi. Konyaspor'un 5'te Guilherme (Penaltı) ve 13'te Endri Çekici ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.

Üst üste 2. mağlubiyetini alarak 64 puanla 3. sırada kalan, Fenerbahçe 'nin 5 puan gerisine düşen Yeşil Beyazlılar ise 2. sıra umudunu mucizelere bıraktı.









Maçtan dakikalar:

3. dakikada ceza sahası içindeki hava topu mücadelesinde ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Çekici, Luiz Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonun inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 4. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Guilherme, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. 0-1

GOL | 9. dakikada ceza sahası içinde Konyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bünyamin’in müdahalesiyle Luiz Adriaono’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti. 1-1

GOL | 13. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Endri Çekici’nin sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2

GOL | 16. dakikada Fred’nin pasında kale önünde topla buluşan Ndao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı gole çevirdi. 2-2

39. dakikada Fernando’nun sol kanattan ceza alanına kestiği korner atışında Luiz Adriano’nun kafası az farkla üstten auta gitti.

İlk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Fredy’in pasında ceza sahası sağ çaprazda tola buluşan Bünyamin Balcı’nın orta şut kaşımı vuruşu kalecinin bakışları arasında üstten auta gitti.

49. dakikada Fernando’un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright’ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

64. dakikada ceza alanı içinde Barış Yardımcı’nın müdahalesiyle Doğukan Sinik, yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 66. dakikada Wright'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

74. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına arka direkte Ahmed Hassan'ın kafası üst direkten döndü.

84. dakikada Fernando’nun uzun pasında ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar’ın zayıf şutu kalecide kaldı.

90 dakika Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx (Bahadır Öztürk dk. 88 ?), Fernando xxx, Fredy xx (Hakan Özmert dk. 81 ?), Ndao xxx (Ghacha dk. 71 x), Doğukan Sinik xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 80 x), Luiz Adriano xxx, Wright xxx (Naldo dk. 80 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Konyaspor: Sehic x, Adil Demirbağ x, Bytyqi x, Ahmed Hassan x, Guilherme xx, Soner Dikmen x (Oğulcan Ülgün dk. 59), Hadziahmetovic x, Çekici xxx (Amilton dk. 88 ?), Abdülkerim Bardakçı x, Mıchalak x (Cikalleshi dk. 67 x), Skubic x (Barış Yardımcı dk. 59 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Anıcıc, Uğurcan Yazğılı, Musa Çağıran, Ahmet Karademir, Alberk Koç

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Guilherme (dk. 4 pen.), Endri Çekici (dk. 13) (Konyaspor), Luiz Adriano (dk. 9), Ndao (dk. 16), Wright (dk. 66 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kart: Adil Demirbağ, Sehic (Konyaspor), Luiz Adriano (Antalyaspor)