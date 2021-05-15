ÖZET | Antalyaspor - Konyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 42. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası finali öncesi kadroda rotasyona giren Antalyaspor evinde Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Akdeniz ekibi böylece bu sezon 17. kez berabere kaldı ve ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Konyaspor ise sezonu 50 puanla 11.sırada bitirdi

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışındaki Sidney Sam’in sert şutunda topu kaleci Erten Ersu güçlükle çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Orgill’in vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

19. dakikada kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Bünyamin’in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Omar İmeri’nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.







