(ÖZET) Antalyaspor - Kayserispor maç sonucu: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Kayserispor 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşı karşıya geldi. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleyi Kayserispor kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Bugün de kader değişmedi...

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi golsüz sona erdi, mücadele uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinin son dakikasında 105'te Mane soldan ortaladı, Miguel Cardoso kafaı vurup ağları sarstı ve Sarı-Kırmızılılar'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İkinci uzatma devresinin yine son dakikasında bu kez 120'de Ethem Balcı sahneye çıktı ve fişi çekti, maçın skorunu belirledi: 0-2.

Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u deplasmanda 2 golle kazanıp çeyrek finale çıktı. Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise turnuvaya veda etti.

Antalyaspor-Kayserispor 11'leri:

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kaman, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan.