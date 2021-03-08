ÖZET | Antalyaspor-Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Hakan Özmert'in ve Thelin'in karşılıklı golleri ekiplerin sahadan galip ayrılmasına yetmedi. Alınan bu sonuçla Ersun Yanal'ın öğrencileri yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu seride Antalyaspor 10. beraberliğini almış oldu. Kasımpaşa ise üst üste 3. maçından da galibiyet yüzü göremeden ayrılmış oldu.

Alınan bu sonuçla Antalyaspor puanını 36'ya Kasımpaşa da 30'a yükseltmiş oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 58 Podolski), Fredy (Dk. 71 Omar Imeri), Sidney Sam (Dk. 71 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 88 Serdar Gürler), Gökdeniz Bayrakdar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Haddadi, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Bistrovic, Sadiku (Dk. 89 Tosic), Koomson (Dk. 90 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin, Varga (Dk. 76 Drinkwater)

Goller: Dk. 38 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Thelin, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Bistrovic (Kasımpaşa), Dk. 45 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 11. dakikasında hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy savunma arkasına hareketlenen Amilton'u düşündü ancak top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında gole yakalaşan taraf Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in sol kanattan ceza alanına çevirdiği topa arka direkte Thelin ayak koydu top az farkla yandan auta gitti.

Maçın 31. dakikasında Kasımpaşa yine tehlikeli bir şekilde geldi. Sol kanatta topla buluşan Haddadi, rakip yarı alanın ortalarından ceza alanına doldurdu, sağ çaprazda yükselen Thelin kafayla topu indirdi. Ancak topu indirdiği noktada hiçbir takım arkadaşı olmayınca önemli bir ataktan yararlanamadı.

Hakan Özmert frikikten attı

GOL | Antalyaspor 38. dakikada Hakan Özmert'in frikikten attığı güzel golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Antalyaspor atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fredy yerde kaldı. Ev sahibi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Hakan fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Antalyaspor tehlikeli geldi. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Sam ceza alanı dışından kaleyi düşündü top savunmadan geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısı başladı. Her iki ekip de maça başladıkları 11'ler ile sahada yer aldılar.

Thelin gole yaklaştı

2. yarının ilk tehlikeli atağı Kasımpaşa'dan geldi. 45. dakikada Kasımpaşa atağında Varga'nın pasıyla hareketlenen Thelin sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu top az farkla yandan auta gitti.

Maçta dakikalar 59'u gösterdiğinde sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Aytaç ceza alanına hareketlenen Hajradinovic'i gördü ancak o topun üstüne basıp düşünce Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadelenin 68. dakikasında Kasımpaşa atağında ceza alanına gönderilen topu Bistovic indirdi Kumson ceza alanı dışından vurdu ancak top yandan auta gitti.

Thelin eşitliği sağladı

GOL | Kasımpaşa 72.dakikada Isaac Thelin'in golü ile skoru eşitledi ve maçta durum şu an 1-1. Hajradinovic'in pasında Thelin sağ çaprazdan ceza alanına girdi Ferhat'tan sıyrılıp vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Kasımpaşa golden sonra morallendi. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde gol çok yaklaştı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza yayı üzerinde Varga solundan hareketlenen Kumson'u düşündü ancak pası hızlı top kalecide kaldı.

Maçın 11'leri

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Nuri, Sam, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Hajradinovic, Aytaç, Koomson, Varga, Thelin