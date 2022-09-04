(ÖZET) Antalyaspor-Kasımpaşa maç sonucu: 0-2

Antalyaspor, Süper Lig 'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Akdeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak Gaziantep FK karşısında aldığı 5-2'lik ağır yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyordu. Üst üste 3 maç kaybetmesinin ardından Hatayspor'u 1-0'la geçerek 3 puan hasretine son veren Paşa ise seri peşindeydi.

Antalya üstün olsa da...

Taktik kapışmasında kazanan taraf Paşa oldu. Şenol Can'ın öğrencileri, tam ilk yarı golsüz beraberlikle bitti denirken, 45+3'te Florent Hadergjonaj'ın penaltısıyla soyunma odasına 1-0 önde gitti. Lacivert-Beyazlılar skoru alsa da ilk yarıda oyun üstünlüğü Nuri Şahin'in ekibindeydi.

Golü iptal oldu

İkinci devrede de benzer bir senaryo vardı. Akdeniz ekibi beraberlik için bastırdığı sırada 61'de Cemali Sertel kendi kalesine attı ve Paşa 2-0 öne geçti. Bu dakikanın ardından İstanbul temsilcisi rakip kalede tehlikelerini artırdı, 74'te Sadık Çiftpınar ağları sarstı ancak gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 90+7'de Antalyasporlu Fredy, Ahmet'e yaptığı hamle sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ve Kasımpaşa sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltirken, Antalya da 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

2' Fernando çok uzaklardan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü, Ertuğrul çok zorlanmadan topa sahip oldu.

ÇOK NET POZİSYON!

8' Güray Vural sol kanattan içeri yerden çok sert çevirdi, Luiz Adriano kale dibinden vurdu, Sadık'tan çok önemli müdahale geldi, seken topta Adriano yine kontrolü sağladı, çaprazdan vurdu ancak direğin dibinden dışarda.

33' Graovac kafayla indirdi, Bahaken iki rakibi arasından çıktı, vurdu ancak Boffin gole izin vermedi.

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

45+2' Celina ceza alanı sol çaprazından önünde seken topa sert vurdu ancak top üstten dışarda.

PENALTI!

45+3' Kasımpaşa atağında sağ kanattan penaltı noktası üzerine orta yapıldı, Bahoken ile Boffin'in mücadelesi sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45+5' Hadergjonaj topla, Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve Kasımpaşa'yı, Antalya deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

BOFFİN'DEN HARİKA MÜDAHALE!

53' Hajradinovic'in ara pasında Bahoken önüne çok şık aldı topu ve iki rakibinden sıyrılıp bir anda Boffin'le karşı karşıya kaldı. Bahoken'in şutunda Belçikalı kaleci adeta kalesinde büyüdü ve top kornere çıktı.

GOL!

61' Eyyseric'in sol çaprazdan şutunda Cemali Sertel'in ters dokunuşuyla top ağlara gidiyor: 0-2.

GOL İPTAL!

74' Kasımpaşa'da kullanılan serbest vuruşta arka direkte top Veysel Sarı'ya çarpıp kaleye doğru yöneldi, Sadık kafayla tamamladı ancak gol öncesinde hakem Kadir Sağlam, Hakan'a faul yaptığı görüşünde. Gol iptal...

90' Maçın sonuna +9 dakika ekleniyor.

KIRMIZI!

90+7' Antalyaspor'lu Fredy, kontraya kalkarken Ahmet'i düşürdü ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadele sona erdi.

Antalyaspor-Kasımpaşa 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Soner, Larsson, Luiz Adriano, Haji Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken