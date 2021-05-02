ÖZET | Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Son 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran Akdeniz ekibi, Göztepe'ye karşı galibiyet alarak küme düşme potasını yaşamak istedi. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise Antalya'da galibiyet hasretine son vermeye çalıştı. Maça Antalyaspor etkili başladı. Akdeniz ekibi, 5. dakikada Fredy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, Esiti'nin 31. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. İkinci yarı başladı. Göztepe, 66. dakikada Jahovic'in golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden yalnızca 1 dakika sonra Antalyaspor, dakika 67'de Podolski'nin golüyle durumu 2-2 yaptı. Göztepe, 84. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, geriden gelerek maçı kazanmayı bildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Antalyaspor'da Eren Albayrak ceza sahası içerisinde Esiti'nin hareketi sonrasında yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

⚽ GOL | 5' Penaltı sonrasında Akdeniz ekibinde topun başına Fredy geldi. Angola'lı futbolcu şutunu attı ve top filelerle buluştu: 1-0.

⚽ GOL | 31' Göztepe, Esiti'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan Halil Akbunar, rakibi Kudriashov'u geçip ceza sahasına girdi. Gerideki arkadaşı Esiti'ye pasını gönderdi. Nijeryalı futbolcu şutunu attı ve topu filelerle buluşturdu. Bu gol 26 yaşındaki Anderson Esiti'nin profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

⚽ GOL | 66' Göztepe, Jahovic'in golüyle 2-1 öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın ortasına ceza sahasında Jahovic vurdu ve topu filelere gönderdi.

⚽ GOL | 67' Göztepe'nin gol sevinci kısa sürdü. Podolski, golden 1 dakika sonra takımına eşitliği getirdi. Sağ kanattan Bünyamin Balcı ortasını yaptı. Ceza sahasında Podolski vuruşunu gerçekleştirdi ve maça yeniden eşitlik geldi.

⚽ GOL | 84' İzmir ekibi, Atınç Nukan'ın attığı golle bir kez daha öne geçti. Orta sahanın 10 metre ilerisinden Göztepe serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Atınç Nukan kafasıyla vurdu ve top filelerle buluştu.

87' Antalyaspor etkili geldi. Ceza sahasının arka bölgesine doğru gönderilen ortaya Podolski kafasını vurdu, kaleci İrfan Can'ın üstünden giden top ağlarla buluşmak üzereyken Atınç topu çizgiden çıkardı.