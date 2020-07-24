(ÖZET) Antalyaspor - Galatasaray maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 1 puana razı oldu.

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Maçtan dakikalar...

3' Emre Akbaba arka adalesindeki sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.

Başarılı oyuncu oyuna devam edemiyor ve yerini Ömer Bayram'a bırakıyor.

7' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Fredy'nin ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Ryan Donk kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

12' Fredy'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

19' Antalyaspor Fredy'nin attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Eren Albayrak'ın ceza sahasına ortasına Fredy penaltı noktasının 1 metre kadar gerisinden gelişine çok iyi vurdu. Kaleci Okan soluna gelen topa müdahale edemedi ve ev sahibi 1-0 öne geçti. .

30' Sol kanatta Jean Michael Seri'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Ömer Bayram için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 4 dakika ilave edildi.

İlk yarı 1-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52' Fredy ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak'ın, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Okan Koçuk pozisyonu önlemeyi başarıyor.

58' Saracchi Galatasaray'a beraberliği getiren golü atıyor. Maçta eşitlik var. Ceza sahasının önünde Doğukan Sinik'den topu kapan Adem Büyük pasını ceza alanındaki Marcelo Saracchi'ye aktarıyor. Marcelo Saracchi'nin bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

65' Belhanda'nın penaltıdan attığı golle Galatasaray maçta 2-1 öne geçti.

İki takımın maç kadroları:

Antalyaspor:

Ferhat Kaplan - Veysel Sarı - Eren Albayrak - Nazım Sangare - Fedor Kudryashov - Ufuk Akyol - Doğukan Sinik - Amilton - Fredy - Bünyamin Balcı - Adis Jahovic

Yedekler:

Ruud Boffin - Salih Dursun - Chico - Ersan Gülüm - Delvin Ndinga - Mevlüt Han Ekelik - Hakan Özmert - Gustavo Blanco

Galatasaray:

Okan Koçuk - Ryan Donk - Marcelo Saracchi - Martin Linnes - Marcao - Emre Akbaba - Jean Michael Seri - Sofiane Feghouli - Taylan Antalyalı - Younes Belhanda - Adem Büyük

Yedekler:

Berk Balaban - Şener Özbayraklı - Ahmet Çalık - Emin Bayram - Jimmy Durmaz - Atalay Babacan - Jesse Sekidika - Ömer Bayram - Yunus Akgün