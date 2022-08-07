(ÖZET) Antalyaspor - Galatasaray maç sonucu: 0-1
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u son dakikada Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup etti. 45+3. dakikada Fernando Muslera, Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu kurtardı. Galatasaray, Antalyaspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Süper Lig 'in ilk haftasında, Okan Buruk ile ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkan Galatasaray , Gomis'in attığı golle 1-0'lık skorla kazandı.
14. dakikada Galatasaray'da Nelsson sarı kart gördü.
17. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.
22. dakikada Van Aanholt'un çok uzaklardan yaptığı vuruşta Boffin topu kornere çeldi.
38. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top direkten döndü.
40. dakikada Haji Wright Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera gole izin vermedi.
44. dakikada Antalyaspor'da Ömer Toprak sarı kart gördü.
45. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu sarı kart gördü.
45+2. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Muslera, Hacı Wright'a müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.
45+3. dakikada Fernando Muslera, Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu kurtardı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Haji Wright'ın şutunda Muslera gole izin vermedi.
61. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutluoyundan çıktı, yeni transfer Fredrik Midtsjö oyuna girdi.
63. dakikada Emre Akbaba'nın vuruşunda Boffin gole izin vermedi.
78. dakikada Galatasaray'da Oliveira ve Emre Akbaba çıktı, Taylan ve Emre Kılınç oyuna girdi.
90. dakikada Galatasaray, Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti!
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Galatasaray, Antalyaspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.