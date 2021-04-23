(ÖZET) Antalyaspor - Galatasaray maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Maça iyi başlayan Galatasaray oldu ve Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile pozisyonalr buldu. Kaleci Boffin'i geçemeyen Cim Bom'un ilk yarıda bir topu da direkten döndü. Emre Akbaba da boş kaleye vurduğu kafa topunu üstten auta gönderdi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya da hakim olan taraf olarak başlayan Fatih Terim'in öğrencileri Antalyaspor kalesini abluka altına aldı ancak golü bir türlü bulamadı.

77'de ise Şener'in sağ kanattan ortasına Mostafa Mohamed gelişine ve yerden düzgün vurarak golüa ttı.

Bu dakikadan sonra da kalesine Antalyaspor'u yaklaştırmayan Cim Bom sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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Maçtan dakikalar...

AKBABA İNANILMAZ KAÇIRDI!

10' Enfes paslaşmaların ardından Ömer Bayram'ın ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte kafa vuruşu üstten auta çıktı. Emre inanılmaz bir gol kaçırdı.

14' Halil'in ceza sahası girişinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.;

22' Antalyaspor'da Serdar Gürler sakatlanarak oyundan çıktı ve onun yerine Orgill oyuna dahil oldu.

26' Antalyaspor'da Lukas Podolski sarı kart görerek Fatih Karagümrük maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

DİREKTEN DÖNDÜ!

33' Emre Kılınç'ın uzak mesafeden sert şutu direkten döndü.

CİM BOM YÜKLENİYOR

41' Sağ kanattan Ömer Bayram'ın direkt kaleye gönderdiği frikikte Boffin topu kornere çeldi.

43' Benzer noktadan kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram bu kez içeri kesti, Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden kafa vuruşu auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan da Galatasaray. Sarı Kırmızılılar sağlı sollu ataklarla gol arıyor.

57' Ömer Bayram'ın frikiğinde, Boffin üzerine gelen topu çelmeyi başardı.

KIRMIZI KART!

59' Maçın başından bu yana Şener'le sürekli olarak ikili mücadeleler yaşayan Lukas Podolski, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Podolski ilk yarıda da Şener'le girdiği mücadelede sarı kart görmüştü. Bu kırmızı kart Podolski'nin Süper Lig'de gördüğü ilk kırmızı kart...

YİNE DİREKTEN DÖNDÜ!

68' Sağ kanattan Şener'in ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu içeri çıkardı. Mostafa Mohamed'in bomboş şutunda top direkten döndü. Mohamed yüzde 100'lük gol pozisyonunu çıkardı.

73' Arda Turan'dan harika bir servis, Mostafa Mohamed kale ağzında topa dokunamadı!

Galatasaray adeta tek kale oynuyor ancak hala gol yok.

YÜKLENDİ, YÜKLENDİ GOL GELDİ!

77' Sağ kanattan bindiren Şener, Orgill'i rahat bir şekilde çalımladı ve ortasını yaptı. Mostafa Mohamed, gelişine yerden düzgün vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İki takımın maç kadroları:

Antalyaspor:

Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu

Yedekler:

Okan, Taylan, Babel, Oğulcan, Emre Taşdemir, Luyindama, Mostafa, Saracchi, Arda, Feghouli

Yedekler:

Doğukan Özkan, Ferhat, Ersan, Nuri, Orgill, Drole, Imeri, Ali Eren.







