(ÖZET) Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 7. hafta maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lider Alanyaspor’un Göztepe karşılaşmasının ertelenmesi, Fenerbahçe’nin zirve iştahı kabartmıştı. Maç boyunca Antalyaspor kalesini abluka altına alan Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrıldı, üst üste 4. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'ye kritik galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Diego Perotti kaydetti. Jahovic'in VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı nedeniyle 45 dakika 10 kişi oynayan Antalyaspor'un tek sayısı ise Lukas Podolski'den geldi.

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45 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, rakip kaleye 28 şut atarken, 10'unda isabet buldu. 4 şutu direkten dönen Erol Bulut'un ekibi, 17 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası henüz yeni bir hocayla anlaşmayan Antalyaspor ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Jose Sosa, sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Arjantinli yıldızın ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

5' Orta sahada topu kapan Ozan Tufan, yaptığı harika koşu ile Antalyaspor ceza alanına girdi, pasını Samatta'ya aktardı. Samatta'nın sağ çaprazdan attığı şut Antalyaspor savunmasından döndü ve top taça çıktı. Gökhan Gönül'ün hızlı kullandığı taç atışında Samatta, Valencia'yı gördü. Gerilerden gelen Valencia kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

11' Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruş tehlike yarattı. Savunmadan gelen Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunu Boffin, son anda çeldi.

13' Fenerbahçe, gole yaklaştı. Caner Erkin'in açtığı ortaya Pelkas hamle yapmadı ve topun üstünden atladı. Topla buluşan Samatta, gerilerden gelen Valencia'ya pasını aktardı. Ekvadorlu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, auta çıktı.

19' Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunu direkt dibindeki Mert Yılmaz, çizgiden çıkardı.

23' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzaklardan şutunu çekti, yerden giden top kaleci Boffin'de kaldı.

24' Fenerbahçe şu ana dek rakip kaleye 3'ü isabetli olmak üzere 7 şut gönderdi. Antalyaspor ise henüz Fenerbahçe kalesini yoklayamadı.

27' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta kontrol etmek isterken Orgill'in bir müdahalesi oldu. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

37' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Samatta'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Antalyaspor'un ilk şutu Nuri Şahin'den geldi. Tecrübeli oyuncunun uzaklardan denemesinde kaleci Altay zorlanmadan topu kontrol etti.

KIRMIZI KART | 45' Sağ kanatta Caner'den kurtulan Gökdeniz, ceza sahasına girdiği gibi ortasını yaptı. Altay, topu kontrol ederken, pozisyonun içinde olan Jahovic, Serdar Aziz'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesi sonrası arkadan Serdar Aziz'in ayağına basan Adis Jahovic'in sarı kartını iptal edip kırmızı kartını çıkardı. Antalyaspor 10 kişi.

45+1 Caner Erkin'in havadan pasında Pelkas, topu yere indirdi, Veysel Sarı'dan seken top Ozan Tufan'ın önünde kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun sert şutu, direğin hemen üstünden auta çıktı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Savunmadan çıkan Serdar Aziz'in Antalyaspor ceza alanının hemen önünden attığı sert şutu Boffin, iki hamlede kontrol etti.

GOL | 49' Maçın etkili isimlerinden olan Ozan, takımını öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan Valencia, savunmadan sıyrıldı ve ortasını açtı. Ozan Tufan'ın gelişine vurduğu şut, ağlarla buluştu ve Fenerbahçe öne geçti. Milli futbolcu, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına bıraktı.

50' Antalyaspor'da Dever Orgill, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 52' Antalyaspor, Podolski ile eşitliği yakaladı. Orgill'in defans arkasına doğru kaldırdığı topta Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara yolladı.

55' Fenerbahçe, Caner Erkin'in kullandığı kornerlerle Antalyaspor kalesinde tehlike yaratıyor. Milli oyuncunun ortasında savunmadan sıyrılan Tisserand, boş durumda kafa vuruşu yaptı, top üstten dışarı çıktı. 1 dakika sonra benzer bir pozisyon yaşandı. Samatta, ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

58' Fenerbahçe, Antalyaspor kalesini abluka altına aldı. Orta sahada topla buluşan Luiz Gustavo, bindiren Caner'e uzun pasını aktardı. Caner'in bekletmeden açtığı ortaya ön direkte kafa vuruşunu yapan Pelkas, direği geçemedi.

60' Fenerbahçe, kalesinde gördüğü golün ardından müthiş bir baskı kurmaya başladı. Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden attığı harika şut, direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Naldo'ya faul yapan Valencia, sarı kart gördü.

61' Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın yerine Diego Perotti, Dimitrios Pelkas'ın yerine ise Papiss Cisse girdi.

62' Antalyaspor'da Nuri Şahin yerini Fredy'ye bıraktı.

63' Fenerbahçe yine kanattan geldi. Bu kez Gökhan'ın sağ kanattan ortasına Papiss Cisse kale alanının önünde kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

64' Gökhan Gönül bir kez daha sağ kanattan ortaladı, Diego Perotti'nin kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Boffin'de kaldı.

65' Ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in geriye çevirdiği topa ceza alanı dışından Podolski çok sert vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

73' Perotti'nin ceza alanına doldurduğu topta Cisse dönerek vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Valencia'nın şutunda top kornere çıktı. Ancak Valencia için bayrak havadaydı. VAR tarafından izleme önerisi geldi. Pozisyonu inceleyen Bahattin Şimşek herhangi bir ihlal olmadığına karar verdi. Oyun, ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşla başladı.

74' Fenerbahçe'de Samatta'nın yerine Kemal Ademi oyuna dahil oldu.

75' Antalyaspor'da Lukas Podolski'nin yerine Ersan Adem Gülüm, Gökdeniz Bayrakdar'ın yerine Ufuk Akyol girdi.

79' Caner Erkin'in ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia, Kudriashov'a rağmen topu indirmeyi başardı. Ozan Tufan'ın gelişine attığı şut, savunmadan sekip kornere çıktı.

81' Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan'ın yerine Sinan Gümüş girdi.

82' Sol kanattan içeri yapılan ortada arkaya açılan topu Cisse kontrol etti ve şutunu çekti. Savunma çizgiden çıkardı. Devamında Kemal Ademi'nin şutunu savunma yine çizgiden çıkardı.

GOL | 83' Fenerbahçe'de Diego Perotti, ceza alanında Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı yaptıran Diego Perotti topun başına geçti ve kaleciyi ters köşeye yatırarak Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi ve Sarı Lacivertli forma altında çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

90+1 Antalyaspor akınında Fredy sağ çaprazdan ceza alanına girmeden şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

KIRMIZI KART | 90+6' Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, faulden sonra topa vurduğu için sarı kart gördü. Ardından hakeme müdahalede bulunduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90 dakika Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig’in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11’ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11’de görevlendirdiği Mauricio Lemos’u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz’i ilk 11’de görevlendirdi.

Antalya Stadı’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11’inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe’nin maç kadrosunda yer aldı.

Antalyaspor’da 2 değişiklik

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti.

Antalyaspor’da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna’nın geçen hafta ilk 11’de şans verdiği Amilton’un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1’i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu.

Amilton ile Ersan Adem Gülüm’ün yerine 11’de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic’e yer verildi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim’de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer’in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir’deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.