(ÖZET) Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörsüz geçen dönemde kötü gidişatı durduramayan ve takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe , Süper Lig 'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a evinde kaybeden, son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Kanarya, Antalya'da da kazanamadı.

71'de Jose Sosa'nın golüyle öne geçen Sarı-Lacivertliler'in sevinci kısa sürdü. 81'de Doğukan Sinik'in golüyle Antalyaspor beraberliği yakaladı. Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galibiyete ihtiyacı olan iki takım da hedefine ulaşamazken, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 33'e, 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 23 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Atilla Karaoğlan karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı!

8' Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı anıldı. İki takım teknik heyetleri, oyuncuları ve hakemler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

19' Fredy ceza yayının biraz gerisinden zayıf bir şutla kaleyi denedi ancak Berke başarılı.

22' Güray sağ kanattan sol kanada atılan topu göğsüyle önüne aldı ve ceza alanına girer girmez vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

23' Gacha, Kim Min Jae'yi çalımladı sol kanada ortayı açtı, Güray yine sol kanattan gelişine vurdu bu kez Berke başarılı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Bünyamin sağ kanattan geldi, Gacha'yı gördü, Gacha da topu içeri çevirdi arkadan gelen Güray sağ ayağıyla şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

55' Kudriashov penaltı noktası üzerindeki Wright'ı gördü, Wright vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DİREK

66' Güray sol korner bayrağının ordan içeriye sert bir orta yaptı, rüzgarın da etkisiyle top kaleye yöneldi ve üst direkten dışarı çıktı.

69' Fredy uzaklardan şansını denedi ancak üstten aut.

GOL

71' Sosa sol kenardan taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşu kullandı, içerde topa kimse dokunamazken, top filelerle buluştu. Fenerbahçe 1-0 önde.

GOL

81' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruş penaltı noktası üzerine atıldı, kaleci Berke topu yumruklasa da dönen topta karambol oluştu, yay üzerinden Doğukan Sinik şık bir vuruşla ağları sarstı, beraberliği getirdi: 1-1.

90' Mücadelenin sonuna +7 ekleniyor.

90+1' Doğukan Sınık sol kanattan hızla içeri kat etti, çaprazdan vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda.





Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Wright

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi, Serdar Dursun



