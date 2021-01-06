ÖZET | Antalyaspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Antalyaspor Karagümrük'ü ağırladı. Maçın 10. dakikasında Karagümrük Balkovec'in golüyle 1-0 öne geçti. 19'da Hakan Özmert maça eşitliği getirdi. 37'de Gökdeniz Bayraktar Antalyaspor'u 2-1 öne geçiren golü attı ev ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 71. dakikada Eren Albayrak skoru 3-1 yaptı. 84'te ise Enzo Roco Karagümrük'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Antalyaspor ma.tan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maçtan dakikalar...

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec’in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Nuri’nin, ceza sahası dışından sert şutu Koray Altınay’ın eline çarptı ve sonra topu kaleci çıkardı. Pozisyonun ardından maçın VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

38. dakikada Amilton’un sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında defans uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar’ın vuruşu ağlara gitti. 2-1

48. dakikada sağ kanttan kale çizgisine inen Ndao’nun, içeriye çevirdiği topa N’diaye’nin vuruşu üstten auta gitti.

60. dakikada defanstan kaptığı topla ceza sahasına giren Doğukan Sinik’in şutunu kaleci taca gönderdi.

67. dakikada N’diaye’nin sol kattan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Çolak’ın gelişine yerden sert şutu kalecide kaldı.

69. dakikada Biglia’nın pasında ceza ayayı üzerinde topla buluşan Emre Çolak’ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada Amilton’un pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Eren Albayrak’ın şutu kalecini solundan ağlara gitti. 3-1

84. dakikada Roco, Amilton’a yaptığı sert hareketin ardından direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada atılan uzun topla kaleci ile karşıya kalan Orgill'in şutu Viviano'da kaldı.





Antalyaspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Koray, Biglia, Ndiaye, Ndao, Borini, Sobiech