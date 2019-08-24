(ÖZET) Antalyaspor - Denizlispor maç sonucu: 0-2
Süper Lig'e Galatasaray'ı sahasında yenerek çok iyi bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u da 2-0 mağlup ederek ilk iki haftayı gol yemeden elde ettiği 6 puanla kapatmayı başardı.
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Antalyaspor, ilk hafta flaş Galatasaray galibiyetiyle lige giriş yapan Denizlispor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Hakan, Amilton, Serdar, Mukairu 11'yle başlarken Denizlispor ise sahaya Adam Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega kadrosuyla çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşan Amilton’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
15. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahasından şutunda top, Yukatel Denizlisporlu Oğuz Yılmaz’a çarpıp kornere gitti.
33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşu kullanan Diego’nun şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Aissati’nin ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunda araya giren Antalyasporlu Bahadır Öztürk, ters vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67.dakikada Denizlispor, Barrow ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
79. dakikada Antalyaspor, penaltı kazanırken topun başına Aatif Chahechouhe'nun vuruşunu Denizlispor kalecisi Adam Stachowiak çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Denizlispor, Antalya deplasmanından 2-0 galip ayrılmayı başardı.
Denizlispor, iki maç sonunda puanını 6'ya çıkarırken ikinci hafta sonunda gol yemeyen tek takım oldu.