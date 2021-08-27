ÖZET | Antalyaspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 3-2
Süper Lig'de 3. haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Son anların nefes kestiği ve 3 penaltı düdüğünün çaldığı maçta galip gelen taraf 3-2'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu. Kırmızı beyazlılarla bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Haji Wright, yaptığı hat trick ile galibiyetin mimarı oldu.
Süper Lig 'de 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynana mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
Akdeniz ekibine galibiyeti, biri penaltıdan olmak üzere 18., 54. dakika (penaltı) ve 90+10. dakikada (penaltı) attığı gollerle Haji Wright getirdi. Rizespor'un golleri ise 61. ve 90+3. dakikada (penaltı) Damjan Djokovic'ten geldi.
Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor, puanını 4'e çıkardı. Karadeniz ekibi ise 1 puanda kaldı.
Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri;
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Milosevic, Güray, Mukairu, Poli, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Gökhan, Holmen, Cemali, Yasin, Djokovic, Boyd, Erik Sabo, Alper, Dabo.