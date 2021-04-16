ÖZET | Antalyaspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-2'lik skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri İsmail Köybaşı, Boldrin ve Sabo kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un golleri ise savunmacıları Veysel Sarı ve Naldo'dan geldi. Bülent Uygun'un öğrencileri 4 maçlık 3 puan hasretine böylece son vermiş oldu.

Alınan bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 39'a yükseltti. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

İsmail Köybaşı golü buldu

GOL | Mücadele golle başladı ve karşılaşmanın 3. dakikasında Rizespor İsmail Köybaşı ile maçta 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Sabo'nun çevirdiği top savunmadan döndü ceza alanı dışında topla buluşan İsmail'in sert vuruşunda top ağlara gitti.

Rizespor maça gollerle başladı

GOL | Rizespor maça fırtına gibi başladı. 6. dakikada bu kez sahneye çıkan Boldrin skoru 2-0'a getirdi. Rizespor atağında sol çaprazda topla buluşan Boldrin ceza alanı dışından sert vurdu ve kaleci Boffin'i mağlup etti.

Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde ev sahibi ekip tehlikeli gelen taraf oldu. Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Mert ortadaki Podolski'yi buldu onun şutunda top Tarık'ta kaldı.

Veysel farkı bire indirdi

GOL | Karşılaşmanın 33. dakikasında Antalyaspor Veysel Sarı'nın golü ile skoru 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi. Eren'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Veysel'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Maçın ilk yarısı 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Antalyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı, Naldo ceza alanı dışından rövaşeta denedi top farklı şekilde auta gitti.

Maçın 54. dakikasında Antalyaspor gole yaklaşan taraf oldu. Antalyaspor atağında Doğukan uzaktan çok sert vurdu, Tarık son anda topu kornere çeldi.

Sabo farkı 2'ye çıkardı

GOL | Maçın 65. dakikasında Çaykur Rizespor Sabo'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Abdullah'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Sabo ceza alanına girer girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Antalyaspor atağında Doğukan ceza alanına girdi rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı, hakem pozisyona yakın devam kararı verdi.

Naldo bu kez sahnede

GOL | Maçın 87. dakikasında Antalyaspor adına sahneye çıkan Naldo oldu ve skoru 3-2'ye getirdi. Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte kafayı vurdan Naldo topu ağlara gönderdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel, Ali Eren, Mert, Bahadır, Doğukan, Eren, Serdar Gürler, Amilton, Podolski.

Çaykur Rizespor: Tarık, Abdullah, Talbi, Selim, İsmail, Dokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Remy.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Ali Eren (Dk.58 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır (Dk.46 Hakan Özmert), Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Serdar Gürler (Dk.78 Orgill), Mert Yılmaz (Dk.87 Omar İmeri), Amilton, Podolski

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Erik Sabo (Dk.82 Dos Santos), Boldrin (Dk.90+2 Moroziuk), Samudio (Dk.82 Soderlund), Abdullah Durak (Dk.66 Yasin), Remy (Dk.Dk.66 Mıchalak)

GOLLER: Dk.32 Veysel Sarı, Dk.87 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.3 İsmail Köybaşı, Dk.6 Boldrin, Dk.65 Erik Sabo (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Podolski (Fraport TAV Antalyaspor) - Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor)