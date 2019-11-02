Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan Vida ve Diaby’nin attığı gollerle 2-1 galip ayrılırken Antalyaspor’un tek golü Mukairu’dan geldi.

Geçtiğimiz hafta iç sahada Galatasaray’ı mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alırken Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyet sonrasında üst üste 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Siyah-Beyazlılar, ligdeki son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2019’da 2-1’lik sonuçla Sivasspor karşısında almıştı.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 15’e yükseltirken Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş, maçın ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Adem Ljajic, ceza sahası sol çaprazından içeri girerek vuruşunu yaparken top az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 9. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gerçekleştirdiği hücumda müdahalesiyle Adem Ljajic'i engelleyen Bahadır Öztürk sarı kart gördü.

GOL | 9. dakikada Ljajic'e yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Ljajic'in ortasında kafa vuruşunu yapan Domagoj Vida, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

GOL | 11. Antalyaspor savunmasında Eren Albayrak, atılan uzun topu uzaklaştıramadı ve araya giren Diaby, topu sürerek yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

14. dakikada Beşiktaş, sol kanattan etkili gelirken ön direğe yapılan ortada Diaby'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

18. dakikada Antalyaspor, sağ kanattan Nazım Sangare ile etkili geldi. Sangare'nin çizgiye inerek yaptığı ortaya Blanco, altı pasın içinde vurmak istedi ama Domagoj Vida, topun kaleye gitmesini engelleyen isim oldu.

21. dakikada Gökhan Gönül, ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı. Gökhan'ın uzak mesafeden yaptığı vuruşu, kaleci Ferhat güçlükle direk dibinden çıkardı.

21. dakikada Beşiktaş, bu kez Lens ile bir kez daha etkili oldu. Hollandalı oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

23. dakikada Charles'ın bıraktığı topta Aatif'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Antalyaspor'da 23. dakikada Chico'nun yerine Serdar Özkan oyuna dahil oldu.

35. dakikada Antalyaspor'da Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Karius'un üzerine gitti.

44. dakikada Lens'in savunma arkasına attığı topta Elneny, çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

44. dakikada bu kez Lens, savunma arkasına sarkarak çok daha uygun pozisyonda kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu Ferhat kurtardı.

45. dakikada Diaby, sağ kanattan hareketlendi. İçeri çevirdiği topta Umut Nayir'in vuruşu kendi takım arkadaşı Adem Ljajic'ten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe oyundan çıkarken Amilton oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 48. dakikada Beşiktaş'ta Umut Nayir'in rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası devam eden pozisyonun ofsayt olmasıyla oyunu durduran Cüneyt Çakır, Umut'a sarı kart gösterdi.

GOL | Karşılaşmanın 51. dakikasında Blanco'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Mukairu, Karius ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2.

52. dakikada Antalyaspor'da sağ kanattan yapılan ortaya Blanco'nun yaptığı kafa vuruşu, kaleci Karius'ta kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in yerine Burak Yılmaz oyuna girdi.

59. dakikada Antalyaspor'da Mukairi, ceza sahası dışında rakibinden sıyrılıp topu Ufuk'a bıraktı. Ufuk'un sağ kanada attığı topta ceza sahası içinde Amilton, topu çevirmek istedi ama top yan ağlara gitti.

61. dakikada Mukairu topu sağ kanada açtı. Amilton'un sağ kanatta ortaya çevirdiği topta Ufuk Akyol'un vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu, ilk rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ama etkisiz şutu farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

SARI KART | 67. dakikada Antalyaspor'da Gustavo Blanco, sarı kart gördü.

SARI KART | 68. dakikada Amilton'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş'ta Pedro Rebocho, sarı kart gördü.

69. dakikada Antalyaspor'da kaleci Ferhat topu uzaklaştırmada sıkıntı yaşadı. Orta saha yuvarlağının önünde topla buluşan Ljajic'in Ferhat kalesinde yokken yaptığı vuruş dışarı gitti.

71. dakikada Antalyaspor, sağ kanattan etkili olabilecek bir serbest vuruş şansı kazandı. Eren Albayrak'ın arka direğe yaptığı orta auta gitti.

76. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz’ın dönerek yaptığı vuruş kaleci Ferhat’ta kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta 76. dakikada Ljajic kenara gelirken Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Antalyaspor'da Ufuk Akyol oyundan çıkarken Fredy oyuna dahil oldu.

Antalya gole çok yaklaştı!

86. dakikada Antalyaspor'da Fredy'nin içeri çevirdiği topta Serdar Özkan'ın altı pas içinden yaptığı vuruşu, Karius ayaklarıyla çıkardı.

87. dakikada Antalyaspor'da Blanco'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Beşiktaş'ta Umut Nayir'in yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika süre ilave edildi.

90+5. dakikada Mukairu'nun pasında Fredy'nin sağ çizgiden yaptığı ortaya ön direkte Blando dokunurken Gökhan Gönül, topu son anda kornere yolladı.

SARI KART | Antalyaspor'da Paul Mukairu, 90+4. dakikada rakibiyle yükseldiği hava topundaki müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran(xx), Mustafa Emre İyisoy (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Nazım Sangare (xx), Diego Angelo (x), Bahadır (x), Eren Albayrak (xx), Charles (xx), Chico (x)(Dk.23 Serdar Özkan xx), Chahechouhe (x)(Dk.46 Amilton xx), Ufuk Akyol (xx)(Dk.82 Ribeiro x), Mukaıru (xxx), Gustavo Blanco (xx)

BEŞİKTAŞ: Karius (xx)- Gökhan (xx), Vida (xxx), Ruiz (xx), Rebocho (xx), Elneny (xx), Atiba (xxx), Lens (xx)(Dk.58 Burak Yılmaz x), Diaby (xxx), Ljajic (xx)(Dk.77 Oğuzhan x), Umut Nayir (xxx)(Dk.87 Güven Yalçın)

GOLLER: Dk.9 Vida, Dk.11 Diaby (Beşiktaş), Dk.52 Mukaıru (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Bahadır, Gustavo Blanco, Mukaıru (Antalyaspor), Umut Nayir, Rebocho (Beşiktaş)