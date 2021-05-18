ÖZET | Antalyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-2

59. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Finalde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Uzun bir maratonun ardından mutlu sona ulaşan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı, ligde şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk maçının teri henüz soğumamışken Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ile karşılaştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlılar, Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla yendi ve sezonu çifte kupayla tamamladı. Kartal'a kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti.

Kulüp tarihinde 2. kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Antalyaspor ise final müsabakasında kalesinde 2 gol birden görerek turnuvayı 2. olarak tamamladı. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi hedeflediği Türkiye Kupası'ndan alınan bu skorla hayal kırıklığıyla ayrılmış oldu.









Maçtan dakikalar

Josef'ten erken gol

GOL | Maç golle başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Beşiktaş Josef ile skoru 1-0'a getirdi. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçın 10. dakikasında Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz çaprazdan ceza alanına girdi vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterdiğinde Beşiktaş, yine Antalyaspor savunmasının hatasını değerlendirmek istedi ancak bu kez başarılı olamadı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Ghezzal ceza alanına girip vurdu Boffin gole izin vermedi.

Rosier farkı 2'ye çıkardı

GOL | Maçın 30. dakikasında Beşiktaş Rosier'in golü ile skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Atiba direği geçemedi

39. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı ve direğe takıldı. Ghezzal'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Atiba karşı karşıya pozisyonda vurdu top direkten geri döndü.

Maçın 41. dakikasında bu kez ön alanda pres yapan Antalyaspor tehlike yaratan taraf oldu. Antalyaspor kaptığı topla hızlı geldi Hakan'ın pasında soly çaprazda topla buluşan Fredy kaleyi düşündü top Utku'da kaldı.

Antalyaspor'dan üst üste ataklar

Maçta dakikalar 44'ü gösterdiğinde Antalyaspor gole yaklaşan taraf oldu ancak topu filelerle buluşturamadı. Antalyaspor'da sol çaprazda topla buluşan Hakan ceza alanı dışından kaleyi düşündü top faz farkla auta gitti.

45. dakikada ataklarını hızlandıran Akdeniz ekibi bir kez daha etkili bir ataktan yararlanamadı. Antalyaspor atağında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz müsait pozisyondaki Fredy'yi gördü onun şutu savunmadan geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Maçın 2. yarısına Antalyaspor oyuncu değişikliği yaparak başladı. Hakan Özmert'in yerine oyuna dahil olan isim Mert Yılmaz oldu.

2. yarıya daha istekli başlayan Antalyaspor oldu. 50. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Frdey'nin ortasına Amilton arka direkte kafayı vurdu savunma topu uzaklaştırdı.

Antalyaspor karşı karşıya değerlendiremedi

Maçta dakikalar 64'ü gösterdiğinde Antalyaspor maçtaki en net pozisyonunu buldu. Antalyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz sol çaprazdan vurdu Utku bu pozisyonda gole izin vermedi.

Beşiktaş 65. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yaptı. N'Koudou ve Necip Uysal oyundan alınan isimler olurken, Dorukhan ve Gökhan Töre oyuna giren isimler oldu.

Maçın 70. dakikasında Ersun Yanal oyuna bir hamle daha yaptı. Genç futbolcu Bünyamin Balcı yerine oyuna giren isim Sidney Sam oldu.

Gökdeniz Karadeniz yararlanamadı

74. dakikada Antalyaspor yine etkili bir şekilde geldi ama günün şanssız ismi Gökdeniz yine kaleyi bulamadı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Podolski'nin pasında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz müsait pozisyonda vurmak istedi savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

78. dakikada iki takım da oyuncu değişikliklerine gitti. Beşiktaş'ta Atiba kenara geldi, Bernard Mensah oyuna girdi. Antalyaspor'da ise Nuri Şahin'in yerine oyuna Ufuk Akyol girdi.

86. dakikada Beşiktaş bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Rachid Ghezzal'ın yerine genç futbolcu Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.

Antalyaspor direği geçemedi

Maçta dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Antalyaspor bu kez direği geçemeyen taraf oldu. Antalyaspor atağında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Veysel'in vuruşunda top direkten geri döndü.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla devirerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Antalyaspor - Beşiktaş 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamnin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Podolski.

Antalyaspor'un yedekleri: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Drole, Ufuk, Imeri, Mert, Ali Eren.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Beşiktaş'ın yedekleri: Ersin, Emre, Montero, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Mensah, Serdar, Gökhan

Maçtan notlar

İzmir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyen son hafta maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 12 yıl sonra finale ev sahipliği yaptı. Kentte son olarak 2009 yılında kupa finali oynandı. Geçen sezon 26 Ocak 2020'de kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlendi. Stat final öncesi özel olarak organizasyona hazırlandı.

Henüz 3 gün önce aynı statta 16'ncı Süper Lig şampiyonluğunu yaşayıp, sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Beşiktaş, son olarak 2009 yılında hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası'nı kazandı. Çifte kupa kazandığı yıl Türkiye Kupası'na İzmir'de uzanan siyah-beyazlı ekip, kupayı en son 10 yıl önce 2011'de müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nın finali tarihte 10'uncu kez İzmir'de oynandı. Beşiktaş, daha önce bu kentte oynadığı 5 finalin 4'ünü kazandı. Kartal, yalnız 1983-1984 sezonunda İzmir'de kupayı Trabzonspor'a kaptırdı. Beşiktaş, kentte 2006-2009 arasında 4 yılda 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde kupaya uzandı.

Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006'daki finalde Fenerbahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yle 15 Mayıs'ta yine İzmir'de ligin son haftasında oynadığı maçın ardından İstanbul'a dönmeyip final için kentte kamp yaptı. Beşiktaş, bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.









Kupayı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Antalyaspor, tarihinin ikinci kupa finaline İzmir'de çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk ve son olarak 21 yıl önce 1999-2000 sezonunda Galatasaray'la kupada final oynadı. Antalya, o sezon Diyarbakır'da oynanan kupa finalini kaybetti. Kupaya bu sezon 4'üncü turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Kariyerinde Almanya Milli Takımı'yla 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşayan Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, 3'üncü Türkiye Kupası'nı kazanmak için finale çıktı. Podolski, Galasaray'da forma giydiği sezonlarda 2015 ve 2016'da Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

Süper Lig'de birer şampiyonluğu bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk Türkiye Kupası'nı kazanmak için finale çıktı. Yanal, daha önce 2003 ve 2004 yıllarında Gençlerbirliği'ne kupada final oynattı.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, bu sezon iki maçta da yenemediği tek takım olan Antalyaspor'un bileğini bu kez bükmek için sahaya çıktı. İki takımın sezon içinde oynadığı maçlar 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Futbol Federasyonu, final için daha önce açıkladığı tribüne stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı kararını maç arifesinde iptal etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finali iki kulüpten 250'şer davetli tribünden izledi.

Son 8 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 3 şampiyonluğu bulunan takım kaptanı Atiba Hutchinson, ilk Türkiye Kupası'nı kazanma hedefiyle finale çıktı. Atiba, final öncesi basın toplantısında uğursuzluk getirmemesi için toplantıda sergilenen kupaya dokunmadı.

Beşiktaş’ta 2006 yılında futbolcu olarak İzmir’de Türkiye Kupası’nı kazanan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da aynı kentte kupayı kaldırmak için finale çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı protokol tribününden izledi. Antalyaspor eski Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Güneş'i özel açağı ile Antalya'dan İzmir'e getirdiği bildirildi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki final müsabakasında topları ve kupayı ise Aras Kargo taşıdı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Serkan Olguncan (xx)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin (x) - Bünyamin (xx) (Dk. 70 Sam x), Veysel (x), Naldo (xx), Kudryashov (xx), Hakan (x) (Dk.46 Mert x), Nuri (xx) (Dk. 78 Ufuk x), Fredy (x), Gökdeniz (xx), Amilton (xx) (Dk. 79 Orgill x), Podolski (x)

BEŞİKTAŞ: Utku (xxx) - Rosier (xxx), Welinton (xxx), Vida (xxx), N'Sakala (xxx), Necip (xx) (Dk.65 Dorukhan x), Josef (xxx), Atiba (xxx) (Dk 78 Mensah x), Ghezzal (xxx) (Dk. 86 Rıdvan x), N'Koudou (xxx) (Dk. 65 Gökhan x), Larin (xx)

GOLLER: Dk. 3 Josef, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 63 Nuri, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 85 Naldo (Antalyaspor) - Dk. 87 Utku (Beşiktaş)