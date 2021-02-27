ÖZET | Antalyaspor - Başakşehir maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig 'de Ersun Yanal ile iyi bir grafik yakalayan Antalyaspor, Aykut Kocaman ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım kalesini de bulan tek şut dahi olmadı. İkinci yarıda isabetsiz şutlar olsa da, yine kaleyi bulan bir şut olmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Son 10 maçta yenilmeyen ve bu maçların 7'sinde berabere kalan Antalyaspor sahadan yine 1 puanla ayrıldı. Son 5 maçtan puan çıkaramayan Başakşehir ise haftalar sonra puan aldı. Ev sahibi Antalyaspor puanını 34'e, konuk Başakşehir 25'e yükseltti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Antalyaspor - Başakşehir maçı ilk 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgill

Başakşehir: Volkan, Leo Duarte, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli