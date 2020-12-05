ÖZET | Antalyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 11. hafta maçında Antalyaspor, Ankaragücü'nü kendi sahasında 1-0 mağlup etti. Antalya ekibine 3 puanı kazandıran golü, ilk yarının son saniyelerinde Adis Jahovic attı. Alman yıldız Podolski'nin goldeki asisti de görülmeye değerdi. Antalyaspor ligde 7 maç aradan sonra galip geldi.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR

MAÇ BAŞLADI...

PENALTI VE KIRMIZI KART | 24. dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Antalyasporlu Eren Albayrak'a direkt kırmızı kart gösterdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR İPTAL | VAR'dan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı ile kırmızı kartı iptal etti. Ankaragücü futbolcusu Kitsiou, itirazları sonrası sarı kart gördü.

İLK YARININ SON SANİYESİNDE GOL GELDİ! | Antalyaspor, 45+5'te golünü attı ve devreye 1-0'lık üstünlükle gitti. Podolski'nin müthiş pasında Jahovic ağları sarsmayı başardı.

2. YARI BAŞLADI...

4. HAKEMİ ARI SOKTU | Antalyaspor-Ankaragücü maçının 4. hakemi Ramazan Keleş'i maç sırasında arı soktu. Ankaragücü sağlık ekibi Ramazan Keleş'in tedavisini gerçekleştirdi.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor, ilk yarıda attığı tek golle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

***

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan, Orkan, Assane, Alper, Saba, Bolingi