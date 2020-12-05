ÖZET | Antalyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 1-0
Süper Lig'de çıkış arayan Antalyaspor, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Ankaragücü'nü ağırladı. 90 dakika sonunda gülen taraf Antalyaspor oldu. Antalya ekibine galibiyeti getiren golü, Podolski'nin müthiş asistinde Adis Jahovic attı. Antalyaspor ligde 7 maç aradan sonra galip geldi.
Süper Lig 'de 11. hafta maçında Antalyaspor, Ankaragücü'nü kendi sahasında 1-0 mağlup etti. Antalya ekibine 3 puanı kazandıran golü, ilk yarının son saniyelerinde Adis Jahovic attı. Alman yıldız Podolski'nin goldeki asisti de görülmeye değerdi. Antalyaspor ligde 7 maç aradan sonra galip geldi.
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KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR
MAÇ BAŞLADI...
PENALTI VE KIRMIZI KART | 24. dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Antalyasporlu Eren Albayrak'a direkt kırmızı kart gösterdi.
VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR İPTAL | VAR'dan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı ile kırmızı kartı iptal etti. Ankaragücü futbolcusu Kitsiou, itirazları sonrası sarı kart gördü.
İLK YARININ SON SANİYESİNDE GOL GELDİ! | Antalyaspor, 45+5'te golünü attı ve devreye 1-0'lık üstünlükle gitti. Podolski'nin müthiş pasında Jahovic ağları sarsmayı başardı.
2. YARI BAŞLADI...
4. HAKEMİ ARI SOKTU | Antalyaspor-Ankaragücü maçının 4. hakemi Ramazan Keleş'i maç sırasında arı soktu. Ankaragücü sağlık ekibi Ramazan Keleş'in tedavisini gerçekleştirdi.
MAÇ SONUCU | Antalyaspor, ilk yarıda attığı tek golle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan, Orkan, Assane, Alper, Saba, Bolingi