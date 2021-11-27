(ÖZET) Antalyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Antalyaspor - Alanyaspor maçı öncesi her iki takım futbolcuları karşılaşmaya, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartıyla çıktı.

9. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan ceza alanına içine girip yaptığı ortada kaleciyi geçen topu kimse dokunamadı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Davidson’un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Poli’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Bünyamin Balcı’nın şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Eduardo’nun ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

65. dakikada Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

68. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Bünyamin Balcı’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu’nun vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti.

90. dakikada Antalyaspor, Floranus'un attığı golle skoru 3-0 yaptı. Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Floranus gelişine bir vuruşla topu ağlata gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Antalyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 18 yaparak 11. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 24 puanla 4. sırada kaldı.