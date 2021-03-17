ÖZET | Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Antalya'da yaşandı. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor , bu kez kupada final biletini alabilmek için mücadele etti. Ligdeki maç Alanya'da oynanmış ve ev sahibi 4-0 kazanmıştı. Kupa yarı finalinde ise kazanan Antalyaspor oldu.

Podolski ve Hakan Özmert'in golleri ile kazanan Antalyaspor, Ersun Yanal ile başarılı performansını sürdürdü ve geçen sezonun rövanşını aldı.

2019-2020'de çift ayaklı oynanan yarı finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinden Alanyaspor galip ayrılmış ve final biletini almıştı. Turuncu-Yeşilliler Antalya'da 1-0, sahasında ise 4-0 kazanmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor böylece 21 yıl sonra yeniden finale kaldı. Kırmızı beyazlılar tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini, 1999-2000 sezonunda Galatasaray 'a karşı oynamıştı. Antalyaspor normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 5-3 kaybetmişti.









Maçtan dakikalar

GOL | 17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona’nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

36. dakikada Tzavellas’ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

37. dakikada Eren Albayrak’ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan’ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.

43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski’nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı’nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

44. dakikada Eren Albayrak’ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski’nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

65.dakikada sol kanattan Salih Uçan köşe vuruşunu kullandı uygun durumda Tzavellas kafayı vurdu top az farkla auta gitti

GOL | 82. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Hakan Özmert ceza sahası dışından klas bir vuruş yaptı ve golü attı.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 galip bitirdi ve finale kaldı



