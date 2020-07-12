(ÖZET) Antalyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 32. haftasında Akdeniz derbisi oynandı. Antalyaspor ile Alanyaspor'un kapışmasında gülen taraf ev sahibi oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, Adis Jahovic'in 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve 3 maç sonra galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından 41 puana yükselen Antalyaspor, 9. sırada yer aldı ve ligde kalmayı garantiledi. Avrupa yolunda ağır bir yara alan Alanyaspor ise 51 puanla 6. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak’ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic’in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

GOL | 22. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik’in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona’nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse’nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada korner vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş’un sert vuruşunda N’Sakala topu kale önünden kafayla kornere çeldi.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare’nin pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Jahovic’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

78. dakikada Eren Albayrak’ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde topa yükselen Veysel Sarı’nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Başka pozisyon olmayan karşılaşmadan Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan- Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk.70 Chico), Doğukan Sinik (Dk.87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk.76 Gustavo Blanco)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona- Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam(Dk.75 Emircan), Salih Uçan(Dk.21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes(Dk.58 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Cisse

GOL: Dk.22 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Ceyhun Gülselam, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)