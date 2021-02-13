(ÖZET) Ankaraspor-Altınordu maç sonucu: 0-3

TFF 1. Lig’in 21. hafta ilk maçında Altınordu, deplasmanda Ankaraspor’u 3-0 yendi. 2 haftadır bileği bükülmeyen İzmir temsilcisi,Kötü gidişata son veremeyen ve teknik direktörlüğe Ümit Özat’ı getiren Başkent ekibine konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci 45 dakikada ise Altınordu gol oldu, yağdı. 60. dakikada Enis Destan, takımının gol perdesini açan isim oldu.

Enis şov yaptı

Metehan Mimaroğlu’nu Ercan Yazıcı ceza sahasında düşürdü, penaltıyı Enis gol yaptı: 0-1. 69’da Recep’in pasında Enis Destan bir kez daha topu ağlara gönderdi: 0-2. Bu golün ardından Ankaraspor, konsantrasyon anlamında sorunlar yaşamaya başladı. Altınordu bir gol daha bulmak için rakibin kalesini abluka altına aldı. 79. dakikada sağdan gelen ortayı ceza sahasında Enis Destan göğsüyle indirdi, 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, karşılaşmanın sonucunu belirledi: 0-3. Bu sonuçla Altınordu, maç fazlasıyla 37 puanla 5. sıraya yerleşti. Ankaraspor ise 13 puan ile ligin dibine demir attı.