ÖZET | Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-1
Süper Lig'de 16. hafta maçında Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. üst üste 2. galibiyetini alan Ankaragücü puanını 15'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez, kırmızı kart gördü.
Süper Lig 'in 16. hafta maçında Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
4. dakikada Ankaragücü, Daniel Lukasik'in attığı golle 1-0 öne geçti.
24. dakikada Ndayishimiye’nin sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
37. dakikada Ankaragücü, Paintsil'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
43. dakikada Umut Bulut’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.
45. dakikada Endri’nin sert şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.
İlk yarı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
76. dakikada Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
83. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez, kırmızı kart gördü.
88. dakikada Ankaragücü, Torgeir Börven'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Futbol: Süper Lig - MKE Ankaragücü: 3 - Yeni Malatyaspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 30 Erdi Dikmen), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi Çetin), Paintsil (Dk. 60 Adziz), Endri Çekiçi (Dk. 86 Diousse), Bolingi (Dk. 86 Borven)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Fofana, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Olcay Şahan (Dk. 46 Chebake), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Topalli), Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)
Goller: Dk. 3 Lukasik, Dk. 37 Paintsil (Penaltıdan), Dk. 88 Borven (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Olcay Şahan, Dk. 81 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Kitsiou, Dk. 79 Friedrich, Dk. 81 Lukasik (MKE Ankaragücü)