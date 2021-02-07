ÖZET | Ankaragücü - Sivasspor maç sonucu: 1-4

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor; 11. dakikada penaltıdan Gradel, 48. dakikada Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 86. dakikada Yatabare'nin attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti. Ankaragücü'nde ise tek gol 66. dakikada Ahmet Oğuz'un kendi kalesine yazılan golüyle geldi.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Sivasspor, 23. maçı sonunda 28 puana ulaşırken Ankaragücü ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22. maçında 18 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

PENALTI | 10. dakikada Sivasspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Max Gradel, Pazdan'ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Maçın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 11. dakikada Sivasspor adına penaltı vuruşunu kullanan Max Gradel, takımını öne geçirdi: 0-1.

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Fajr’ın ceza sahasına gönderdiği topa Kayode’nin kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay’ın kucağında kaldı.

19. dakikada Sivasspor'da Max Gradel, ceza sahasına girerken top İbrahim Akdağ'ın eline çarptı. Maçın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Uzun süren VAR incelemesinin sonrasında ise penaltı kararı iptal edildi.

26. dakikada Pinto’nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lobjanidze topu kale sahasının içindeki Badji’ye çevirdi. Müsait durumdaki Badji’nin vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Ankaragücü'nde Alper Potuk, sol çizgiden ceza sahası içindeki Emre Güral'ı gördü. Emre Güral'ın sol ayakla yaptığı vuruş savunmadan dönerken sonrasında sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşu ise kaleci Muammer çıkardı.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Badji, kontrolü sonrası çaprazda kaleci Muammer ile karşı karşıya kalırken yaptığı sert vuruş, üstten dışarı gitti.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 48. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın uzun pasına hareketlenen Kayode, sol çizgide topu aldı. İlk rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren ve sonra iki rakibinin arasından geçerek çaprazdan vuruşunu yapan Kayode, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

GOL | 66. dakikada Ankaragücü, sağ kanattan Geraldo ile gelirken onun içeri çevirdiği topa Şahverdi Çetin vurdu. Kaleciden sonra savunmada Ahmet Oğuz'a çarpan top ağlara gitti. Ahmet Oğuz'un kendi kalesine attığı şeklinde sayılan golle birlikte fark 1'e indi: 1-2.

GOL | 69. dakikada Sivasspor, hemen rakibine karşılık verdi. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ortasında Erdoğan Yeşilyurt sağ kanatta arka direkte yaptığı vuruşla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

76. dakikada Ankaragücü, ceza sahası çizgisinin hemen önünden etkili olabilecek noktada bir serbest vuruş şansı yakalarken Orkan Çınar'ın uzak direğe yaptığı vuruş, yandan auta gitti.

79. dakikada Orkan Çınar'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Erdi'nin kafa vuruşu Muammer'de kaldı.

GOL | 86. dakikada savunma arkasına atılan topa Erdoğan Yeşilyurt hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan, topu yanındaki arkadaşı Yatabare'ye bırakırken Yatabare, farkı 3'e çıkarmayı başardı. Gol yardımcı hakemin bayrağı ile ilk anda geçersiz sayılırken VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi: 1-4.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Sivasspor, mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

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Süper Lig | MKE Ankaragücü: 1 - Demir Grup Sivasspor: 4

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Atakan Rıdvan Çankaya, Pazdan (Dk. 46 Kitsiou) , Erdi Dikmen, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 61 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 61 Geraldo), Badji (Dk. 61 Borven)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Kone), Fajr (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Kayode (Dk. 61 Yatabare)

Goller: Dk. 11 Gradel (Penaltıdan), Dk. 48 Kayode, Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 88 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 66 Ahmet Oğuz (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 58 Pinto, Dk. 60 Badji, Dk. 72 Şahverdi Çetin, Dk. 77 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)