(ÖZET) Ankaragücü - Konyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de 1. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Bir yıl aranın ardından Süper Lig'e dönen Ankaragücü, geçen sezonun flaş ekibi olan ve bu sezon da Avrupa'da boy gösteren Konyaspor karşısına yenilenen kadrosuyla sahaya çıktı.

İki takımın da hedefi lige galibiyetle başlamaktı ancak olmadı. Maçın genelinde temposuz bir oyun ortaya çıkarken, zaman zaman yakalanan karşılıklı fırsatlar da değerlendirilmeyince mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Ankaragücü ve Konyaspor bu sonuçla 1'er puanla ilk haftayı kapattı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han - Marlon, Atakan Çankaya, Mujakic, Abdullah Durak (Dk. 83 Lamina Diack), Oğuz Ceylan, Pedrinho (Dk 68 Ali Kaan Güneren), Chatzigiovanis (Dk. 68 Arıyıbı), Zahid, Beridze (Dk. 61 Ali Sowe), Macheda (Dk 61 Jese),

KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz (Dk 85 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak (Dk 46 Muric), Rahmanovic (Dk 46 Bruno), Bytyqi (Dk 85 Da Silva), Cikalleshi (Dk 72 Muhammet Demir)

SARI KART: Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

10' Sehic'ten hatalı pas, Zahid topu aldı, bomboş pozisyondaki Tasos'a verdi, Tasos çok müsait olmasına rağmen çok kötü vurdu, aut. Mücadelenin en net pozisyonu yaşandı.

13' Ankaragücü'nün hızlı atağında sağ kanatta Tasos topla buluştu, arka direğe kesti, Marlon kontrol edip vurdu, kaleci Sehic'ten geçit yok.

38' Tasos sol çaprazdan vurdu, savunmadan seken top ceza alanı çizgisinin sağ çaprazına Beridze'nin önünde kaldı, başarılı futbolcunun şutu Sehic'te kaldı.

45' İlk yarının sonuna +1 ekleniyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona eriyor.

46' İkinci devre başladı.

48' Sol kanatta Marlon içeri ortaladı, Zahid iyi bir vuruş yapamadı ancak yakın mesafeden Beridze sert bir şut çıkardı, Sehic'ten top kornere gidiyor. Önemli bir fırsattı Ankaragücü adına...

55' Konyaspor'da Soner kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

85' Ali Sowe'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Ceylan sert vurdu, top yan ağlarda.

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi, kazanan çıkmadı.

Ankaragücü - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi