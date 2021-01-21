ÖZET | Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1 - 0

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Ligde son 3 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Ankaragücü, böylece kötü gidişe dur dedi. Kasımpaşa ise son 7 maçında 5. yenilgisini aldı. Ev sahibi takım adına tek golü Kasımpaşa'dan Hadergjonaj kendi kalesine attı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Atakan (Dk.57 Atila Turan), Pinto, Sarlija, İbrahim Akdağ (Dk.79 Alper), Lukasik, Lobzhanidze, Endri (Dk.79 Voca), Paintsil (Dk.64 Emre Güral), Badji (Dk.79 Borven)

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadıku (Dk.81 Anıl Koç), Brecka, Mehmet (Dk.87 Doğucan), Hadadi Aytaç, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Haris, Thelin (Dk.46 Varga)

SARI KARTLAR: Endri Çekici, Atakan Çankaya, Pinto, Korcan, Emre Güral, (Ankaragücü) - Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Brecka, Sadıku, (Kasımpaşa)

GOL: Dk.16 (K.K) Hadergjonaj (Ankaragücü)





Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil’e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.

12. dakikada Kasımpaşa’nın etkili atağında Hajradinovic’in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze’nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

19. dakikada MKE Ankaragücü’nde Lukasik’in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.

29. dakikada Kasımpaşa’nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan’ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı

47.dakikada Ankaragücü adına yeni transfer İbrahim Akdağ, sol çaprazdan kaleye şut çekti kaleci Ramazan Köse topu çıkardı

58.dakikada MKE Ankaragücü takımı Saba Lobjanidze ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor

72.dakikada Armin Hodzic rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi ancak top dışarı çıktı

90+3’üncü dakikada savunmadan dönen topta Aytaç Kara’nın şutu yan direkten oyun alanına döndü

Mücadeleyi Ankaragücü 1-0 galip bitirdi



