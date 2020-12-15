ÖZET | Ankaragücü - Hatayspor maç sonucu: 2-0

Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Hatayspor'u konuk etti.
6. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Endri Çekici’nin ceza sahasına gönderdiği topa kafayla yükselen Lobjanidze’nin vuruşu farkla auta çıktı.
8. dakikada Lobjanidze’nin orta sahadan yaptığı driblingin ardından çektiği şut kaleci Mohamedi’de kaldı.
22. dakikada sağ kanattan organize bir şekilde rakip kaleye gelen Hatayspor’da topla buluşan Rayane’nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Ankaragücü’nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi düşündü. Bu şutu Hatayspor kalecisi güçlükle çıkarabildi.
31. dakikada Ankaragücü’nün top kaybı sonucunda topu önünde bulan Selim Ilgaz kaleye sert bir şut çekti fakat file bekçisi gole izin vermedi.
41. dakikada Burak Can Çamoğlu’nun açtığı derinlemesine ortada ceza sahası içinde kafayla yükselen Diouf Ankaragücü defansını geçemedi.
42. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasındaki karambolde topu önünde bulan Sackey sert bir şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.
45+2’de Atila Turan köşe vuruşundan kaleye bombeli bir şekilde şut çekti. Bu şutu kaleci Mohamedi güçlükçe çelebildi.
50. dakikada Hatayspor'da Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
69. dakikada Ankaragücü, Zvonimir Sarlija'nın golüyle 1-0 öne geçti.
89. dakikada Ankaragücü, Joseph Paintsil'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.