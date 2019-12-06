(ÖZET) Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 1 - 3

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti ve deplasmanda üst üste 3. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

06 Aralık 2019, Cuma 15:53 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 1 - 3

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi konuk etti. 

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmayı Göztepe, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. 

Göztepe'yi galibiyete taşıyan goller 1. dakikada Halil Akbunar ve 47 ile 58. dakikalarda Serdar Gürler'den gelirken Ankaragücü'nün tek golünü 31. dakikada İlhan Parlak kaydetti. 

Üst üste 3. deplasman maçından galip ayrılarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran İlhan Palut'un takımı, puanını da 20'ye yükseltti. 

Ankaragücü, üst üste 6. maçından da mağlubiyetle ayrılırken galibiyet hasreti de 8 maça çıktı. Ankara ekibi, 9 puanda kaldı. 

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 77 Alper Önal), Wilfred Moke (Dk. 63 Cebrail Karayel), Aydın Karabulut (Dk. 69 Hasan Kaya), Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill

GÖZTEPE: Beto (Dk. 46 Göktuğ Bakırtaş) - Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Mossoro), Napoleoni, Serdar Gürler (Dk. 85 Deniz Kadah), Jerome

GOLLER: Dk. 31 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Dk. 1 Halil Akbunar, Dk. 48 - Dk. 58 Serdar Gürler (Göztepe)

SARI KARTLAR: Hasan Kaya, Alper Önal (MKE Ankaragücü) - Alpaslan Öztürk, Cameron Jerome, Soner Aydoğdu (Göztepe)


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