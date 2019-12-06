(ÖZET) Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 1 - 3

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmayı Göztepe, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Göztepe'yi galibiyete taşıyan goller 1. dakikada Halil Akbunar ve 47 ile 58. dakikalarda Serdar Gürler'den gelirken Ankaragücü'nün tek golünü 31. dakikada İlhan Parlak kaydetti.
Üst üste 3. deplasman maçından galip ayrılarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran İlhan Palut'un takımı, puanını da 20'ye yükseltti.
Ankaragücü, üst üste 6. maçından da mağlubiyetle ayrılırken galibiyet hasreti de 8 maça çıktı. Ankara ekibi, 9 puanda kaldı.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 77 Alper Önal), Wilfred Moke (Dk. 63 Cebrail Karayel), Aydın Karabulut (Dk. 69 Hasan Kaya), Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill
GÖZTEPE: Beto (Dk. 46 Göktuğ Bakırtaş) - Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Mossoro), Napoleoni, Serdar Gürler (Dk. 85 Deniz Kadah), Jerome
GOLLER: Dk. 31 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Dk. 1 Halil Akbunar, Dk. 48 - Dk. 58 Serdar Gürler (Göztepe)
SARI KARTLAR: Hasan Kaya, Alper Önal (MKE Ankaragücü) - Alpaslan Öztürk, Cameron Jerome, Soner Aydoğdu (Göztepe)