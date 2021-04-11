ÖZET | Ankaragücü-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1
Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü, başkent derbisinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ankaragücü'nde sarı kart gören Endri Çekici, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig ’in 34. haftasında MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği’ni konuk etti.
9. dakikada Ayite’nin vuruşunda top auta gitti.
22. dakikada Ankaragücü'nün Badji ile bulduğu gol, elle oynama kararı nedeniyle iptal edildi.
29. dakikada Ankaragücü'nde sarı kart gören Endri Çekici, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
35. dakikada Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay’dan seken topu Kulusic, uzaklaştırdı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
66. dakikada Ankaragücü, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
70. dakikada Ankaragücü, Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı.
76. dakikada Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü, Gençelrbirliği'ni 2-1 mağlup etti.