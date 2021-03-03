(ÖZET) Ankaragücü - Galatasaray maç sonucu: 2-1

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Son 8 lig maçından galibiyetle ayrılan ve averajla lider durumda bulunan Sarı-Kırmızılı ekibin serisi Başkent'te son buldu. Ankaragücü'nün 45+1'de İbrahim ve 55'te Saba ile bulduğu gollere Galatasaray, 90+2'de Kerem Aktürkoğlu ile yanıt verdi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Ankaragücü, 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı, puanını 23'e yükselterek nefes aldı.

8 maç sonra kaybeden Galatasaray, averajla Beşiktaş'ın önünde liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekip, son yenilgisini 17 Ocak’ta Beşiktaş karşısında almıştı.

Galatasaray, 29. hafta maçında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

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Mostafa Mohamed'e direkt kırmızı kart

Ara transfer döneminde Galatasaray’a gelen ve attığı gollerle dikkati çeken Mostafa Mohamed, MKE Ankaragücü karşısında takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 57. dakikasında İbrahim Akdağ’a orta sahada yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, Muhammed’e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Gedson'un topuk pasına hareketlenen Arda Turan, sağ kanattan ortasını yaptı. Mohamed'in geçen topa arka direkte Onyekuru dokunamadı.

7' Sağ kanattan Endri Çekiçi'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan sekip havalanan topu Muslera kontrol etti.

9' İbrahim Akdağ'dan kurtulan Gedson, kaleyi görür görmez şutunu attı. Portezli'nin vuruşunu Korcan, güçlükle kornere çeldi. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmasına yardıma gelen Börven, tehlikeyi uzaklaştırdı.

16' İbrahim Akdağ'ın uzun pasına hareketlenen Geraldo, Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü oyuncuları penaltı beklerken, Halil Umut Meler devam dedi.

22' Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Onyekuru kafa vuruşunu yaptı. Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan son anda topu kornere gönderdi. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Halil Umut Meler, Onyekuru'nun ayağını fazla kaldırdığını tespit ettti ve top Ankaragücü'ne geçti.

27' Sağ kulvarı çok etkili kullanan Yedlin, Ankaragücü ceza sahasına girmek üzereyken Atila Turan'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Atila, maçın ilk sarı kartını gördü. Galatasaray'da topun başına Ömer Bayram geçti. Kaleyi dar açıdan bir yerden şutunu atan Ömer, çerçeveyi bulamadı.

33' Galatasaray'da Yedlin, Alper Potuk'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Galatasaray, net bir fırsatı kullanamadı. Sarlija'nın geri pası kısa düşünce Emre Kılınç, kaleci Korcan'la karşı karşıya kaldı. Milli oyuncunun vakit kaybetmeden yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

36' Mohamed'in kafa pasında ceza sahasına girmek isteyen Onyekuru, Sarlija'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Sarlija, maçtaki 3. sarı kartı gören isim oldu.

37' Ömer Bayram'ın arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Onyekuru topu kale sahasına indirmek istedi. Ankaragücü savunması topu uzaklaştırırken kaleci Korcan bir sakatlık geçirdi.

40' Ankaragücü'nde duran top pozisyonunda topa yükseldikten sonra kale direğine çarpan kaleci Korcan Çelikay oyuna devam edemedi ve yerini Ricardo Friedrich'e bıraktı.

GOL | 45+1' Geraldo'nun sağ çaprazdan arka direğe ortasında hakem, Arda Turan'ın Endri Çekiçi'ye yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

45+4' Endri Çekiçi'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

Ankaragücü, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Fatih Terim ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Yedlin'in yerine Linnes, Arda'nın yerine Falcao, Emre Kılınç'ın yerine Kerem oyunda.

49' Onyekuru'nun pasına hareketlenen Falcao, ceza sahasında topu kontrol etti. Kolombiyalı yıldızın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Friedrich, güçlükle çeldi.

GOL | 55' Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan atılan pasta topla buluşan Saba, Marcao'dan rahat bir şekilde kurtuldu. Harika bir gol vuruşu yapan Saba, topu ağlara gönderdi.

55' Alper'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Harika bir gol vuruşu yapan Saba, topu ağlara gönderdi.

KIRMIZI KART | 57' Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Halil Umut Meler, Mohamed'in İbrahim'e dirseği ile müdahalede bulunduğunu işaret etti. Mohamed, kariyerindeki 2. kırmızı kartı Ankaragücü karşısında gördü.

64' Ankaragücü'nde Saba, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

66' Galatasaray'da Etebo, Geraldo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

69' Onyekuru'nun pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in arka direğe ortasında Kulusic topu uzaklaştırdı.

71' Ankaragücü'nde Alper Potuk'un yerine Emre Güral, Geraldo'nun yerine Idriz Voca oyuna dahil oldu.

79' Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Feghouli oyunda.

82' Galatasaray'da Gedson Fernandes yerine Babel oyuna dahil oldu.

86' Ankaragücü'nde Saba, ceza sahasına doğru sokulup sol ayağı ile uzak direk dibine plase bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

87' Emre Güral'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Endri Çekiçi, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top Marcao'dan döndü.

89' Başkent ekibinde Endri Çekiçi'nin yerine Daniel Lukasik, İbrahim Akdağ'ın yerine Orkan Çınar oyunda.

GOL | 90+2' Ryan Donk'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda uzak direk dibine doğru şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.

90 dakika sona erdi ve Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

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STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (Dk. 41 Friedrich)- Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim (Dk. 90 Orkan Çınar), Endri (Dk. 90 Lukasik), Alper (Dk. 72 Emre Güral), Geraldo (Dk. 73 Idriz Voca), Lobjanidze, Borven.

GALATASARAY: Muslera- Yedlin (Dk. 46 Linnes), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 83 Ryan Babel) , Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Onyekuru (Dk.79 Feghouli), Mohamed.

GOLLER: Dk.45+1 İbrahim Akdağ (P), Dk. 55 Lobjanidzhe (Ankaragücü) - Dk.90+2 Kerem (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Atila Turan, Sarlija, Lobjanidze, İbrahim Akdağ, Kitsiou (Ankaragücü) - Yedlin, Etebo, Marcao, Babel (Galatasaray)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.57 Mohamed (Galatasaray)