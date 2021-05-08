(ÖZET) Ankaragücü - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 90+6'da Valencia'nın attığı golle 2-1 yendi ve Galatasaray'ın lider Beşiktaş'ı yenmesinden dolayı zirveye bir adım daha yaklaştı.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 79'a yükseltti. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.





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Maçtan dakikalar

Alper Potuk golünü kaydetti

GOL | Ankaragücü'nde Alper Potuk 3. dakikada sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Orta alanda Sosa'nın kaptırdığı top sonrası ceza alanına giren Alper Pıotuk karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

Ankaragücü maça çok istekli başladı. 5. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı ev sahibi ekip. Ayağa paslarla rakip ceza alanına giren Ankaragücü'nde Alper Potuk müsait durumda ayak içiyle vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.

Ankaragücü'nden üst üste ataklar

Maçın başından bu yana ev sahibi ekip Ankaragücü, Fenerbahçe savunmasını bir hayli zorladı. 9. dakikada etkili paslaşmalar sonrası sağ kanattan içeri sokulan Lobzhanidze'nin vuruşunda Szalai'den seken top kornere çıktı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Endri Çekici'nin uzaklardan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun güçlükle çeldi.

Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde Fenerbahçe ilk isabetli şutunu buldu. Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Mert Hakan'ın şutunda top kalecinin kucağına gitti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında maçın en etkili ismi olan Alper Potuk yine tehlikeyi yaratan isim oldu. Sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında kale alanına ortalanan topa yakın mesafeden Alper Potuk kafayı vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

Fenerbahçe'den erken değişiklik

Fenerbahçe maçın 35. dakikasında oyuncu değişikliğine gitti. Üst üste Ankaragücü ataklarının ardından Mert Hakan Yandaş'ın yerine Gökhan Gönül oyuna giren isim oldu.

Ozan Tufan skoru dengeledi

GOL | Fenerbahçe 41. dakikada Ozan Tufan'ın golü ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Valencia ceza alanında arka direğe doğru pasını çıkardı, o bölgede bomboş kalan Ozan Tufan gelişine vuruşla ağları sarstı.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ekipler soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gittiler.

Maçın 2.yarısında ilk tehlikeli atağı bulan ev sahibi Ankaragücü oldu. 47. dakikada kendi sahasında topu kapak Alper Potuk yaklaşık 70 metre topu sürüp ceza alanına girerken vuruşunu yaptı, Szalai'den seken topu Harun ayağıyla çıkardı.

Fenerbahçe'den üst üste ataklar

Maçın 54. dakikasında gole yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Köşe vuruşundan gelen top savunmadan sekti, kale ağzında yaşanan karambolde Gökhan'ın dokunduğu top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe bu dakikalarda etkinliğini arttırdı. 55. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topu alan İrfan Can'ın son çizgiden ortasına kale ağzında Pelkas kafayı vurdu, top auta gitti.

59. dakikada Ankaragücü iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Atakan Çankaya ve Tiago Pinto oyuna giren isimler olurken, İbrahim Akdağ ve Atila Turan oyundan alındılar.

Top çizgiden çıktı

Bu dakikalarda Fenerbahçe'nin atakları sıklaştı. 64'te ceza sahası sol çaprazında topu alan Pelkas sağ ayağının dışıyla çatala doğru müthiş vurdu, kaleci Friedrich topu kornere tokatladı.

Maçın 65. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fenerbahçe klasik ön direk organizasyonuyla gole çok yaklaştı. Caner'in ortasında Gökhan'ın kafa vuruşunu Friedrich müthiş bir hamleyle kurtardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Fenerbahçe oyuncu değişikliğine gitti. Pelkas'ın yerine oyuna Osayi Samuel girdi.

Ankaragücü 71. dakikada 2 oyuncu değişikliği daha yaptı. Oyuna giren isimler Lukasik ve Geraldo oldu. Oyundan çıkanlar ise Endri Çekiçi ile Aliou Badji oldu.

Fenerbahçe 79. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Mesut Özil, Ozan Tufan ve Szalai’nin yerine; Gustavo, Thiam ve Cisse oyuna girdi.

Enner Valencia'dan hayat öpücüğü

GOL | Maçın 90+6. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia'nın golü ile skoru 2-1'e getirdi. Sağ kanatta topu kontrol eden İrfan Can ceza sahası ön çizgisine doğru kat edip ortasını yaptı, kale önünde boşa çıkan Valencia yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle Ankaragücü deplasmanından 2-1 galip ayrıldı ve Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada şampiyonluk umutlarını tazeledi.

Maçın 11'leri

Ankaragücü: Friedrich, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba, Badji.

Ankaragücü'nün yedekleri: Mert, Pazdan, Erdi, Pinto, Atakan, Ali Kaan, Lukasik, Assane, Emre, Geraldo.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Valencia.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Lemos, Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Mame Thiam, Novak, Arda Güler, Gökhan Gönül.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında MKE Ankadacümü, Fenerbahçe ile mücadele etti. MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, geçtiğimiz hafta oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Karaman, Pinto ile Lukasik'i yedek soyundururuken yerlerine İbrahim Akdağ ile Badji'ye görev verdi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ise geçtiğimiz hafta oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede Harun Tekin'e görev veren Belözoğlu, sağ bekte Ozan Tufan'a, stoperlerde Tisserand, Szalai'ye, sol bekte Caner Erkin'e, orta sahada Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye, kanatlarda Pelkas ile Mesut Özil'e, santrforda ise Valencia'ya forma verdi.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçında kırmızı kart cezası sebebiyle görev alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçına yedek soyundu. Tecrübeli futbolcu cezasının bitmesinin ardından forma bekledi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.

ARDA GÜLER İLK KEZ

Fenerbahçe'de genç oyuncu Arda Güler, Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli ekibin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girme heyecanını yaşadı.

MANSUR YAVAŞ TRİBÜNDE

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da takip etti. Mansur Yavaş, Eryaman Stadı'ndaki mücadeleyi protokol tribününden takip etti.