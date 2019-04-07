(ÖZET) Ankaragücü-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 42. dakikasında Boyd'un golüyle geri düşen Sarı-Lacivertli ekip, 65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle beraberliği bulsa da, karşılaşma boyunca birçok net pozisyondan yararlanamadığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da 32 puana yükselirken, düşme hattından 1 puan daha uzaklaştı.

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Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gerilim sonrası, Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Ankaragücü'nde Tito Canderos kırmızı kart görürken, Mehmet Ekici Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR...

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Mücadeledeki ilk tehlikeyi Fenerbahçe gerçekleştirdi. 4. dakikada savunma arkasına atılan topta Soldado, çapraz pozisyonda olmasına karşın kaleye şutunu attı, kaleci Altay topu güçlükle önledi.

Karşılaşmadaki ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Serdar Aziz gördü. Deneyimli oyuncu, topla birlikte ilerleyen Sacko'yu düşürünce Mete Kalkavan kartını tereddütsüz çıkardı.

Ekici gole çok yaklaştı

Dakikalar 10'u gösterdiğinde Fenerbahçe'de Mehmet Ekici gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla rakiplerini üst üste ekarte eden deneyimli orta saha, sol kanattaki Hasan Ali Kaldırım'a topu çıkardı. Hasan Ali tekrar ceza sahası üzerindeki Mehmet Ekici'ye topu gönderdi, Ekici'nin sol ayağıyla çektiği müthiş şutu kaleci Altay aynı şekilde müthiş bir refleksle çıkardı.

Maçta ikinci sarı kart Ankaragücü'nden Tito Canteros'a çıktı. 15. dakikada kornerden gelen topu kaleci Altay ceza sahası dışına yumrukladı. Serdar Aziz ve Tito Canteros ikilisi seken top için hava topu mücadelesine girdi. Tito Canteros, rakibine dirsek atınca sarı kartla cezalandırıldı.

Altay kalesinde devleşti

17'nci dakikada kazanılan frikikte Mehmet Ekici topun başına geldi. Yıldız oyuncunun frikiğinde Altay bir kez daha gole izin vermedi ve topu kornere çıkardı. Kullanılan kornerde penaltı noktası üzerinde önce Skrtel topu içeriye doldurdu, Soldado sol çaprazda bomboş pozisyonda kaleye şutunu attı kaleci Altay çizgi üzerinden çıkardı.

Fenerbahçe üst üste pozisyonlardan yararlanamıyor... 24. dakikada Soldado'nun sol kanattan içeri çevirdiği topta Victor Moses penaltı noktası üzerinden kötü bir vuruş yaptı ve top auta gitti.

GOL! Ankaragücü, 42. dakikada maçtaki ilk şutuna filelerei bulmayı başardı. Savunma arkasına sarkan Boyd, karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun'un yanından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe birçok net pozisyondan yararlanamadığı maçta kalesinde gördüğü ilk şut gol oldu.

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Moses bomboş pozisyon...

Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Isla'nın yerine Andre Ayew dahil oldu.

Fenerbahçe 47. dakikada yine net bir pozisyondan yararlanamadı. Dirar'ın uzun pasında Victor Moses, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncu çok kötü bir şut çıkardı ve top auta gitti.

Ankaragücü 48. dakikada Tiago Pinto ile kaleyi yokladı ancak kaleci Harun kolay bir şekilde topu tuttu.

57'de Moses'in yerine Valbuena oyuna girdi.

62. dakikada kullanılan kornerde penaltı noktası üzerinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Ankaragücü kalecisi Altay, kalesinde devleşmeye devam ediyor. 65. dakikada penaltı noktası üzerinden Soldado'nun şutunu genç file bekçisi müthiş kurtardı.

GOL! Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Hasan Ali Kaldırım, sol çaprazda Soldado ile ver-kaç yaptı ve karşı karşıya pozisyonda düzgün bir şut attı ve günün en iyi isimlerinden biri olan Altay'ı geçerek skoru dengeledi: 1-1.

70'te Sacko'nun yerine İlhan Parlak oyuna girdi.

76. dakikada Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, yerini Wilfried Moke'ye bıraktı.

2 kırmızı birden!

Karşılaşmanın 88. dakikasında saha bir anda karıştı. Zajc'ın suratına çarpan top sonrası Ankaragücü atağı devam etti. Pozisyon sonrası Mehmet Ekici rakip takım oyuncusunu itmeye başladı ve bir anda tüm futbolcuların karıştığı bir itişme başladı. Daha sonra VAR'da izlenen olay sonrasında Mehmet Ekici ve Tito Canteros direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, Harun Tekin sarı kart gördü. Böylece Mehmet Ekici Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Dever Orgill, 90+5. dakikada sarı kart gördü.

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Fenerbahçe-Ankaragücü İlk 11'ler:

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado

MAÇTAN NOTLAR...

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Eryaman Stadı’nda karşılaşan iki takım, ligde 100. kez birbirlerine rakip oldu.

Fenerbahçe’de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar’ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici’yi ise sahaya sürdü.

MKE Ankaragücü’nde Moke’nin yerine Djedje oynadı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise ligdeki son maçın kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, orta sahada Wilfried Moke’nin yerine Brice Djedje’ye ilk 11’de forma verdi.

Maça ilgi büyük

​Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya’da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı. Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde " Geleceğimiz için Fener ol", MKE Ankaragüçlü futbolcular ise "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankartlarla çıktı.

Suriyeli çocuklar tribünde

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey’de açılan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı’nın minik sporcuları ve yetkilileri de karşılaşmayı tribünden izledi.