ÖZET | Ankaragücü - Denizlispor maç sonucu: 1-1

Hikmet Karaman ile çıkışa geçen ve ligde kalma umudunu artıran Ankaragücü, ligin son sırasındaki Denizlispor 'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Denizlispor'un tecrübeli golcüsü Hugo Rodallega, 6. dakikada attığı güzel frikik golüyle takımını öne geçirdi. Rodallega'yı yanıtı 35'te Kitsiou verdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Ankaragücü ve Denizlispor maçtan 1'er puanla ayrıldılar.

34. maçlar sonrası Ankaragücü puanını 38'e, Denizlispor ise 27'ye yükseltti. Hikmet Karaman'ın ekibi ligde 14. sıraya kadar yükseldi fakat hala küme düşme tehlikesi sürüyor. Denizlispor'un ise lige tutunma mücadelesinde kalan 6 maçta işi çok zor.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

35’inci dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45’inci dakikada ceza sahasına giren Tusha’nın vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

63’üncü dakikada Ankaragücü’nün sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Abdulkadir topu elinden kaçırdı, Alper kaptığı topla kaleyi düşündü ancak vuruşu yan ağlarda kaldı.

66’ncı dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saba vurdu, kaleci uzanarak topu uzaklaştırdı. Kitsiou boş kaleye topu göndermek istedi ancak Fabiano kale sahasında müdahale ederek mutlak golü önledi.

84’üncü dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Şahverdi ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Abdulkadir son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk.90+2 Embiya), İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi (Dk.79 Şahverdi), Geraldo (Dk.64 Orkan), Alper Potuk, Emre Güral (Dk.64 Saba), Paintsil

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger - Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç (Dk.88 Mohammed), Diskerud (Dk.88 Özgür Çek), Murawski, Sagal (Dk.90+1 Ali Yavuz), Mesanovic (Dk.78 Hasan), Tusha (Dk.46 Kubilay), Rodallega

GOLLER: Rodallega (Dk. 7) (Denizlispor) - Kitsiou (Dk. 35) (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Fabiano, Hasan, Oğuz Yılmaz (Denizlispor) - Sarlija(Ankaragücü)

DHA