(ÖZET) Ankaragücü - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta puanlar paylaşıldı. Çaykur Rizespor'un 3'te Donsah ile bulduğu gole Ankaragücü, 45+2'de Börven ile cevap verdi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Başkent ekibinde galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi ise teknik direktörü Marius Sumudica yönetiminde çıktığı 6 maçı da kazanamadı.
Ankaragücü, Süper Lig’in 26. haftasının kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta puanlar paylaşıldı. Konuk ekibin 3'te Godfred Donsah ile bulduğu gole ev sahibi 45+2'de Börven ile yanıt verdi. Alt sıraları yakından ilgilendiren 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Ankaragücü, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 2. maçtan da beraberlikle ayrıldı. 20 puana yükselen Başkent ekibi, averajla Denizlispor'un önüne geçti ve son sıradan kurtularak 20. sıraya yerleşti.
Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 6. resmi maçına çıkan Karadeniz ekibi yine 3 puana uzanamadı. Son 6 maçtan 3 beraberlik, 3 mağlubiyet çıkaran Rizespor, 27 puanla 15. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
GOL | 3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio’nun ceza sahasına ortasında Donsah’ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada Lukasik’in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil’in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan’ın kucağında kaldı.
GOL | 45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven’in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.
51. Endri Çekiçi’ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi’nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
53. dakikada Dokovic’in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı.
79. dakikada Gilda Do’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Gökhan iki hamlede önledi.
Karşılaşmanın son dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Erdi Dikmen, Ante Kulusic, Atila Turan (Dk. 46 Tiago Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Endri Çekici), Voca, Paintsil, Kitsiou, Lobjanidze (Dk. 73 Hermene Gilda Do), Lukasik, Borven
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, İsmail Köybaşı, Damjan Dokovic (Dk. 84 Erik Sabo), Abdullah Durak (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Godfred Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), Onur Bulut, Samudio (Dk. 67 Michalak), Skoda (Dk. 67 Soderlund)
GOLLER: Dk. 45+1 Borven (MKE Ankaragücü) - Dk. 3 Donsah (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Kulusic, Pinto (MKE Ankaragücü) - Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)