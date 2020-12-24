ÖZET | Ankaragücü - Beşiktaş maç sonucu: 0-1

Beşiktaş , Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçın ikinci yarısında savunmada gelen Vida kafayla golü attı ve Beşiktaş önemli bir üç puan kazandırdı. Son 6 haftada 5 galibiyet alan Beşiktaş böylece puanını 25 yaptı ve 4.sırada yer aldı. Beşiktaş aynı zamanda lider Alanyaspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin ise 1'er puan gerisinde yer aldı.

Ankaragücü ise üç maçlık yenilmezlik serisini bu maçta yitirmiş oldu ve 9 puanda kaldı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou (Dk.46 Erdi Dikmen), Voca (Dk. 78 Assane), Endri Çekici (Dk.68 Painstsil), Lukasik, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Lobzhanidze, Borven (Dk.68 Bolingi)

BEŞİKTAŞ: Ersin, N’Sakala (Dk.83 Rıdvan Yılmaz), Vida, Welinton, Rosier, Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Atiba, Souza, Mensah (Dk 73 Dorukkan Toköz), Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Aboubakar

SARI KART: Şahverdi Çetin (Ankaragücü)

GOL: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)

Maçtan notlar

1.dakikada sağ kanattan Saba geldi çizgiye kadar indi ortasını savunma kornere attı

3.dakikada Endri Çekici serbest vuruş kullandı ortasını savunma kornere attı

6.dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Emre Güral bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 10.dakikada savunmanın arkasına sarkan Saba kaleciyi geçti ancak top fazla açılınca şut çekme şansı bulamadı

13.dakikada sol kanattan N'Sakala geldi yerden sert ortasına takım arkadaşları vuramadı

ÖNEMLİ POZİSYON! 19.dakikada Pinto'nun pasıyla topla buluşan Emre Güral uygun durumda vurdu şutu üstten auta gitti

GOL İPTAL! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Larin kafayı vurdu şutu köşeden ağlara gitti ancak öncesinde hakem faul belirledi

30.dakikada sağ kanattan Ghezzal geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

34.dakikada sol kanattan gelen Larin arka direğe ortaladı ancak savunma topu kornere gönderdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 39.dakikada Emre Güral sakatlandı ve oyundan çıktı yerine Şahverdi girdi

45.dakikada Larin ile Kitsiou hava topu mücadelesinde çarpıştı ve iki oyuncu da sakatlık geçirdi

45+4.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou yerden vurdu sert şutunu kaleci Ersin çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı

49.dakikada kazanılan serbest vuruşu Endri Çekici kullandı şutu yandan dışarı gitti

54.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Mensah kafayı vurdu top kalecide kaldı

57.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Ghezzal kullandı ortasına Larin kafayı vurdu ama şutu auta gitti

GOL! 61.dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Vida iyi yükseldi ve golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada oyundan Ghezzal çıktı yerine N'Koudou girdi

64.dakikada sol çaprazdan gelen Saba şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada oyundan Börven ve Çekici çıktı yerlerine Bolingi ve Paintsil girdi

69.dakikada Mensah soldan ortaladı savunma son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada oyundan Mensah çıktı yerine Dorukhan girdi

76.dakikada Lukasik kullandı serbest atışı ortası kaleci Ersin'de kaldı

SARI KART! 85.dakikada taç çizgisi kenarında Güven'e faul yapan Şahverdi hakemden sarı kart gördü

86.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Welinton yükseldi kafayı vurdu ancak şutu kalecide kaldı

90.dakikada savunma arkasına Aboubakar sarktı ancak kaleci Friedrich son anda hamle yaptı ve topu uzaklaştırdı

















Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 yendikleri maçın 11’inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N’Koudou’yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N’Sakala ve Cyle Larin’e şans verdi.

Beşiktaş’ta 3 eksik

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara’ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş’ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

Sol bekte 5 maç sonra görev değişikliği

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig’de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz’a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N’Sakala’ya forma verdi. N’Sakala, Süper Lig’de son olarak 6 Kasım’da Gaziantep FK’ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11’de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier’i de Necip Uysal’ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11’de forma giydi.

MKE Ankaragücü’nde de 3 değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11’ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören’i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11’de forma giydi.