ÖZET | Ankaragücü - Beşiktaş maç sonucu: 0-1
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanında kritik bir galibiyet aldı. Maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan Beşiktaş, ikinci yarıda Vida'nın kafa golüyle galip geldi ve 25 puanla 4.sırada yer aldı. Beşiktaş böylece lider Alanyaspor ile puan farkını 2'ye indrmiş oldu
Beşiktaş , Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçın ikinci yarısında savunmada gelen Vida kafayla golü attı ve Beşiktaş önemli bir üç puan kazandırdı. Son 6 haftada 5 galibiyet alan Beşiktaş böylece puanını 25 yaptı ve 4.sırada yer aldı. Beşiktaş aynı zamanda lider Alanyaspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin ise 1'er puan gerisinde yer aldı.
Ankaragücü ise üç maçlık yenilmezlik serisini bu maçta yitirmiş oldu ve 9 puanda kaldı
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara
MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou (Dk.46 Erdi Dikmen), Voca (Dk. 78 Assane), Endri Çekici (Dk.68 Painstsil), Lukasik, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Lobzhanidze, Borven (Dk.68 Bolingi)
BEŞİKTAŞ: Ersin, N’Sakala (Dk.83 Rıdvan Yılmaz), Vida, Welinton, Rosier, Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Atiba, Souza, Mensah (Dk 73 Dorukkan Toköz), Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Aboubakar
SARI KART: Şahverdi Çetin (Ankaragücü)
GOL: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)
Maçtan notlar
1.dakikada sağ kanattan Saba geldi çizgiye kadar indi ortasını savunma kornere attı
3.dakikada Endri Çekici serbest vuruş kullandı ortasını savunma kornere attı
6.dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Emre Güral bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti
NET POZİSYON! 10.dakikada savunmanın arkasına sarkan Saba kaleciyi geçti ancak top fazla açılınca şut çekme şansı bulamadı
13.dakikada sol kanattan N'Sakala geldi yerden sert ortasına takım arkadaşları vuramadı
ÖNEMLİ POZİSYON! 19.dakikada Pinto'nun pasıyla topla buluşan Emre Güral uygun durumda vurdu şutu üstten auta gitti
GOL İPTAL! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Larin kafayı vurdu şutu köşeden ağlara gitti ancak öncesinde hakem faul belirledi
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30.dakikada sağ kanattan Ghezzal geldi ortasını savunma uzaklaştırdı
34.dakikada sol kanattan gelen Larin arka direğe ortaladı ancak savunma topu kornere gönderdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 39.dakikada Emre Güral sakatlandı ve oyundan çıktı yerine Şahverdi girdi
45.dakikada Larin ile Kitsiou hava topu mücadelesinde çarpıştı ve iki oyuncu da sakatlık geçirdi
45+4.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou yerden vurdu sert şutunu kaleci Ersin çıkardı
İlk yarı golsüz sona erdi
İkinci yarı başladı
49.dakikada kazanılan serbest vuruşu Endri Çekici kullandı şutu yandan dışarı gitti
54.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Mensah kafayı vurdu top kalecide kaldı
57.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Ghezzal kullandı ortasına Larin kafayı vurdu ama şutu auta gitti
GOL! 61.dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Vida iyi yükseldi ve golü attı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada oyundan Ghezzal çıktı yerine N'Koudou girdi
64.dakikada sol çaprazdan gelen Saba şutu savunmadan döndü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada oyundan Börven ve Çekici çıktı yerlerine Bolingi ve Paintsil girdi
69.dakikada Mensah soldan ortaladı savunma son anda topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada oyundan Mensah çıktı yerine Dorukhan girdi
76.dakikada Lukasik kullandı serbest atışı ortası kaleci Ersin'de kaldı
SARI KART! 85.dakikada taç çizgisi kenarında Güven'e faul yapan Şahverdi hakemden sarı kart gördü
86.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Welinton yükseldi kafayı vurdu ancak şutu kalecide kaldı
90.dakikada savunma arkasına Aboubakar sarktı ancak kaleci Friedrich son anda hamle yaptı ve topu uzaklaştırdı
Maçtan notlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 yendikleri maçın 11’inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N’Koudou’yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N’Sakala ve Cyle Larin’e şans verdi.
Beşiktaş’ta 3 eksik
Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara’ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş’ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.
Sol bekte 5 maç sonra görev değişikliği
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig’de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz’a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N’Sakala’ya forma verdi. N’Sakala, Süper Lig’de son olarak 6 Kasım’da Gaziantep FK’ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11’de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier’i de Necip Uysal’ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11’de forma giydi.
MKE Ankaragücü’nde de 3 değişiklik
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11’ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören’i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11’de forma giydi.