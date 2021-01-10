ÖZET | Ankaragücü-Başakşehir maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 18. hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yedi haftalık kazanamama serisini geçen hafta Erzurumspor karşısında sonlandıran Başakşehir, zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik galibiyetle çıktı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Demba Ba kaydetti. Başkent ekibinde ise Endri Çekici'nin tek golü takımının puan alması için yeterli olmadı.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 22'ye çıkarttı. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın 4. dakikasında Başakşehir atağında sağ kanattaki Deniz en soldaki Hasan Ali'yi gördü, onun ceza alanına yaptığı ortaya Chadli dokundu ancak vuruşu zayıf top Ricardo'da kaldı.

İrfan Can sert vurdu

Maçta dakikalar 7'yi gösterdiğinde tehlikeli gelen taraf yine Başakşehir oldu. Ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can kaleyi düşündü, köşeye giden topu son anda Ricardo çıkarıyor.

Karşılaşmanın 9. dakikasında gösterdiğinde Başakşehir yine sağ kanattan geldi, çizgiye inen Visca içeriye çevirdi ancak Gulbrandsen dokunamadı.

14. dakikada sağ kanattan başlayan Başakşehir atağında Rafael diğer kanattaki Chadli'yi gördü onun pasında kaleyi düşünen Hasan Ali'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

Edin Visca'dan güzel gol

GOL | Mücadelenin 17. dakikasında Edin Visca, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sol kanattan Visca'nın kullandığı kornerde top savunmadan döndü, Visca önünde bulduğu topu sol çaprazdan dar açıdan köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi.

18. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Ankaragücü atağında sağ kanattan ceza alanına gönderilen top Börven'in önünde kaldı, onun kaleye gönderdiği top Volkan'ı geçti ancak Ponck araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Endri Çekici'den mükemmel gol

GOL | Maçın 21. dakikasında Ankaragücü Endri Çekici mükemmel bir gole imza attı ve skoru 1-1'e getirdi. Ankaragücü'nün sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Endi Çekici doğrudan kaleyi düşündü ve Volkan'ı mağlup etti.

Mücadelenin 26. dakikasında Başakşehir öne geçme fırsatından yararlanamadı. Ceza alanına gönderilen topa Erdi ters bir vuruş yaptı top soldan kornere gitti. Konuk ekibin sol kanattan kullandığı kornerde Rafael kafayı vurdu ancak top auta gitti.

Başakşehir'de sakatlık şoku

Maçta dakikalar 32'yi gösterdiğinde Başakşehir atağında Chadli sol kanattan gitmek istedi ancak depar atarken yerde kaldı. Tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Chadli yerine oyuna giren isim Daniel Aleksic oldu.

36. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Uzun topta sağ kanatta ceza alanı içinde topla buluşan Visca içeriye sert bir orta yaptı, Erdi altıpasın içinde son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Saha içi bir anda karıştı

Ankaragücü-Başakşehir maçının 44. dakikasında saha karıştı. Atakan'ın yerdeki İrfan Can'la yaşadığı aksiyon sonrası Başakşehirli oyuncular Atakan'ın üzerine yürüdüler ve Atakan yerde kaldı. Olayların yatışmasının ardından hem Atakan hem de İrfan Can sarı kart gördü.

İrfan Can uzaktan denedi

45+1. dakikada İrfan Can müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ kanattaki Visca ortadaki İrfan Can'ı gördü onun müsait pozisyondaki vuruşunda top yandan auta gitti.

Nefes kesen mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve ekipler soyunma odalarının yolunu tuttular.

Başakşehir 2. yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Gulbraundsen yerine Demba Ba oyuna dahil olan isim oldu. Ankaragücü ise ilk yarıdaki 11'i ile 2. yarıya başlamayı tercih etti.

Demba Ba eşitliği bozdu

GOL | Maçın 56. dakikasında Başakşehir Demba Ba'nın golü ile skoru 2-1'e getirdi. Sağ kanattan ceza alanına gönderilen topu savunma uzaklaştıramadı, önünde kalan topu ağlara gönderen Demba Ba fileleri havalandırarak takımın bir kez daha öne geçirdi.

65. dakikada Ankaragücü yine sağ kanattan geldi, ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Paintsil kaleyi düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.

73. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında ceza alanına gönderilen topu Ponck kafayla uzaklaştırdı.

Maçta dakikalar 77'yi gösterdiğinde sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Crivelli'nin ortasına Demba Ba kafayı vurdu ancak top auta gitti.

Paintsil mutlak golü kaçırdı

Mücadelenin 83. dakikasında Ankaragücü mutlak bir golden yararlanamadı. Orkan, savunma arkasına sarkan Paintsil'i topla buluşturdu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Volkan gole izin vermedi.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu son düdüğü çaldı, Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın 11'leri

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Assane, Lukasik, Bolingi, Saba, Endri, Borven.

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen.