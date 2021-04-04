ÖZET | Ankaragücü - Antalyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 32. haftasında Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi Ankaragücü, sahasında ağırladığı rakibini 1-0 mağlup ederken galibiyeti getiren gol 82. dakikada Torgeir Börven'den geldi.

Bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Ankaragücü, yine evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu. Ankaragücü, 30. maçı sonunda puanını 32'ye yükseltirken deplasmanda üst üste 2. yenilgisini alan Antalyaspor ise 31. maçı sonunda 39 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada MKE Ankaragücü’nde Lobjanidze’nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Borven topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada Antalyaspor’da Amilton’un şutunda savunmaya çarpan top, Sidney Sam’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Pinto’ya çarpan top kornere çıktı.

22. dakikada konuk ekibin ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hakan Özmert’in vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

24. dakikada Fredy’nin sağ köşeden ortasında Amilton’un altıpas üzerinden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

30. dakikada MKE Ankaragücü’nün ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Alper Potuk direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Fredy’nin pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Amilton’un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45. dakikada MKE Ankaragücü’nde Kulusic’in güzel ortasında Lobjanidze altıpasta istediği vuruşu yapamadı, kaleci Boffin topu kontrol etti.

Ankaragücü - Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GOL | 82. dakikada Ankaragücü'nde Tiago Pinto'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Börven, takımını öne geçirdi: 1-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Ankaragücü, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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Süper Lig | MKE Ankaragücü: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Geraldo, Borven

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy, Podolski, Sidney Sam ???????

Sarı kartlar: Dk. 21 Pazdan (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)